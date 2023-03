Viaggi, nella scelta della meta la differenza la fa quasi sempre ( 83%) il cibo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cosa ci spinge davvero a viaggiare, cosa ci induce in un posto piuttosto che un altro? Ce lo racconta in breve un’indagine, condotta da Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, e WeRoad, la più grande community di viaggiatori on the road d’Europa, in vista dei ponti di primavera e dell’estate 2023, che rivela che oggi è proprio l’esperienza enogastronomica durante i viaggi ad avere una importante rilevanza, oltre che ad amplificare il bagaglio di emozioni vissute. Secondo la ricerca, condotta sugli utenti di WeRoad, la stragrande maggioranza (83%) considera importante l’esperienza gastronomica durante il viaggio.

Per il 30% è addirittura un aspetto fondamentale. Più di un intervistato su cinque (23%) dichiara di aver pianificato appositamente un viaggio per assaggiare un piatto o una cucina in particolare e il 23% vorrebbe farlo a breve per rispondere proprio a questa speciale esigenza. La quasi totalità degli utenti (92%) durante il viaggio ama gustare il cibo tipico del posto, street food compreso, per esplorare i territori e i luoghi che si stanno visitando anche attraverso le tradizioni culinarie. Non a caso, per un intervistato su due, una delle ricerche più effettuate prima di partire è proprio quella relativa alle specialità locali.

Deliveroo e WeRoad hanno anche realizzato in occasione di questa ricerca una guida gastronomica insieme con Giovanni Angelucci - giornalista, gastronomo e viaggiatore di professione conduttore del programma tv Mangio Tutto Tranne in onda su Sky - che contiene utili consigli per allenare il palato in vista dei prossimi viaggi. Tutti i consigli per scoprire e prendere confidenza con i cibi delle destinazioni più gettonate della primavera-estate secondo WeRoad: Giordania, Giappone, Thailandia, Perù, Indonesia e Sicilia. Proprio per iniziare a prendere confidenza con i sapori della meta prescelta, ordinando a domicilio con Deliveroo. I consigli saranno consultabili nei prossimi giorni anche sul profilo Instagram della piattaforma leader dell’online delivery.