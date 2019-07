Viaggi, si leggono 9 recensioni per scegliere l’hotel (e i giudizi estremi sono ignorati)

3' di lettura

Se anche per alcuni sono un incubo, per altri un’ossessione, gli utenti non possono proprio farne a meno. Sono le recensioni di esperienze, hotel e ristoranti che sono alla base di modelli di ricchissimi business, ma anche di discussioni infinite sull'esistenza di account fake che drogano i risultati finali.





TripAdvisor ha effettuato una ricerca a livello globale, in partnership con Ipsos MORI, che rivela quanto ancora le recensioni influenzino significativamente le decisioni di prenotazione. Ecco i risultati delle interviste a più di 23.000 utenti che utilizzano la piattaforma, provenienti da 12 mercati (4.572 dei quali dall'Italia).



Perchè le recensioni sono considerate utili

Tra i motivi principali che portano a consultare il sito, gli utenti che hanno partecipato allo studio citano le recensioni descrittive e utili (70%), l'accuratezza dei contenuti (62%) e l'ampia gamma di contenuti di viaggio (62%). Considerando le recensioni di hotel, ristoranti e attrazioni, 4 partecipanti su 5 (85%) dichiarano che le recensioni che leggono riflettono accuratamente la loro esperienza e l'86% è d'accordo sul fatto che l'applicazione li faccia sentire più sicuri nel prendere decisioni di prenotazione.

«Questi risultati mostrano quanto sia importante per i viaggiatori avere a disposizione opinioni reali di persone reali durante la pianificazione dei loro viaggi - ha dichiarato Becky Foley, Sr. Director, Trust and Safety at TripAdvisor -. Nonostante ci siano migliaia di luoghi online dove trovare informazioni di viaggio, le persone continuano a tornare su TripAdvisor perché qui vengono guidati dalle recensioni e possono pianificare con sicurezza i viaggi più adatti a loro».



Senza una struttura non ha recensioni non viene considerata

I risultati mostrano che le recensioni dei viaggiatori rimangono una fonte di informazione da consultare: il 72% dei rispondenti legge le recensioni sempre o spesso prima di decidere dove dormire e mangiare o cosa fare in viaggio. La percentuale è ancora più alta quando si tratta di prenotare l'alloggio, con 4 partecipanti su 5 (81%) che sempre o spesso leggono le recensioni prima di prenotare una struttura in cui soggiornare. Quasi 8 utenti su 10 (79%) sono più propensi a prenotare un hotel con un punteggio medio più alto quando devono scegliere tra due strutture simili e oltre la metà (52%) è d'accordo nel dire che non prenoterebbe mai un hotel che non ha recensioni.





Più sono aggiornate più sono credibili

Durante la ricerca dei loro viaggi, i partecipanti allo studio indicano che quando leggono le recensioni la cosa più importante per loro sono i contenuti attuali. Vogliono sapere che ciò che leggono sia una prospettiva fresca di un “collega” viaggiatore e, infatti, il 78% si concentra maggiormente sulle recensioni recenti. Gli utenti di TripAdvisor prendono decisioni ragionate: quasi 4 rispondenti su 10 (39%) dichiarano di ignorare i commenti estremi e più della metà (55%) legge molte recensioni su diverse pagine per avere un senso generale dell'opinione delle altre persone. In media, gli utenti leggono 9 recensioni prima di decidere quale hotel o ristorante prenotare.



Chi scrive lo fa per condividere non per lamentarsi

I risultati della ricerca enfatizzano il fatto che TripAdvisor non sia un luogo in cui le persone si lamentano: alla domanda su quali siano le motivazioni per scrivere una recensione e condividere le proprie storie, la ragione principale citata dall'87% dei rispondenti è che vogliono condividere esperienze positive con altri viaggiatori. Questo dato è ulteriormente supportato dal punteggio medio globale delle strutture su TripAdvisor che nel 2018 è stato di 4.22 su 5.

«Grazie al limite minimo di parole necessarie per scrivere una recensione e alle foto – ha aggiunto Foley - i viaggiatori hanno la possibilità di condividere le loro esperienze e i loro racconti con altri viaggiatori, rendendo le nostre recensioni una vera e propria guida durante la fase di pianificazione dei viaggi».