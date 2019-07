Viaggi social nel mistero di Area 51, Triangolo delle Bermude e Loch Ness Uno scherzo su Facebook è sfuggito di mano al suo creatore, diventando un allarme per il Pentagono: il 20 settembre oltre 1,7 milioni di persone si sono date appuntamento nel deserto del Nevada per fare irruzione in Area 51, la base segreta dell’Us Air Force dove sarebbero custoditi corpi di alieni con le relative astronavi. Così in poco tempo quella dei “viaggi nel mistero” è diventata la moda dell'estate, con altri eventi programmati nel Triangolo delle Bermude e a Loch Ness di Enrico Marro

L’appuntamento è per le 3 del mattino del 20 settembre. Quella notte un milione e settecentomila persone vogliono fare irruzione all’interno di Area 51 , la base dell’Us Air Force nel deserto del Nevada (di cui la Cia ha ammesso l’esistenza solo nel 2013 dopo otto anni di interrogazioni ufficiali a livello federale) per scoprire se all’interno di quello che è ufficialmente un sito per i test aeronautici sono davvero custoditi corpi di alieni e astronavi provenienti da altri mondi.

Tutto è partito a inizio luglio con uno scherzo su Facebook solo apparentemente innocuo. L’anonimo proprietario di un pagina di “shitposting” ha lanciato la campagna “Storm Area 51, They Can't Stop All of Us”, “Assaltiamo Area 51, Non Possono Fermarci Tutti”. Una burla come tante altre sospese sul web, ma che è decisamente sfuggita di mano ai suoi ideatori: nel giro di un paio di settimane oltre 1,7 milioni di persone hanno firmato l’appello per “prenotare il proprio posto” nel grande assalto alla leggendaria base militare con tutti i suoi presunti segreti.

Nessuno sa se l’abnorme massa di persone che ha prenotato l’assalto ad Area 51 (superiore per capirci alla popolazione di Estonia e Islanda messe assieme) sia semplicemente stata allo scherzo o faccia sul serio. Di sicuro sappiamo però che il Pentagono l’ha presa malissimo: interrogato dal Washington Post, un portavoce dell'Us Air Force ha «scoraggiato chiunque dal cercare di entrare in un’area dove vengono addestrate le forze armate americane», precisando con toni espliciti che «l’aeronautica militare statunitense è pronta a proteggere l’America e i suoi asset». La burla insomma non è piaciuta per niente ai generali, ai quali l’organizzatore dell’evento ha risposto a stretto giro con un “Ciao Governo degli Usa, questo è uno scherzo, non voglio portare avanti questo piano, avevo solo pensato che fosse divertente. Non sono responsabile se la gente vuole davvero attaccare Area 51”.

I misteri di Area 51

Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo bene che cos’è Area 51. Si tratta di un’enorme base segreta dell’Us Air Force (40 chilometri di lunghezza e 37 di larghezza) aperta nel 1955 nel sud del deserto del Nevada per effettuare test top secret di nuovi velivoli. Da Area 51, che ufficialmente si chiama Homey Airport, sono passati tutti i prototipi supersegreti del Pentagono, a partire dagli aerei spia U2 fino ai caccia invisibili “stealth” F117.

La fama della base, la cui esistenza è stata ammessa dalla Cia solo nel 2013, è però legata agli alieni. Secondo una vulgata cresciuta di pari passo con gli avvistamenti di Ufo nel Nevada dagli anni Cinquanta in poi, Area 51 sarebbe il luogo dove vengono custodite nella massima segretezza tutte le prove dell'esistenza di forme di vita extraterrestre, compresi i corpi degli alieni e le astronavi, oltre a essere il laboratorio segreto dove vengono studiate tecnologie per il teletrasporto e per i viaggi nel tempo.