Viaggi studio e Coronavirus, il rimborso non arriva dalla polizza Chi deve partire tra qualche mese per tutelarsi può rinunciare fin da subito, rimettendoci poco, o valutare se può far affidamento su garanzie aggiuntive di Lucilla Incorvati

Il campus della Harvard University a Cambridge, Massachusetts vuota a causa della pandemia da Coronavirus (Maddie Meyer/Getty Images/AFP)

8' di lettura

Viaggio studio all’estero che fare? In queste settimane di quarantena sono in tanti a chiederselo, sopratutto se in famiglia nei mesi scorsi si è programmato per il proprio figlio un periodo all’estero per l’appredimento della lingua straniera. Anche se il viaggio è a fine giugno o luglio, in molti, approfittando della maggior convenienza, hanno già pagato l’intera quota oppure versato un acconto importante. Ora con l’emergenza Coronavirus alcune domande sorgono spontanee: si ha diritto a un rimborso? In che misura? Si può ancora aspettare o si rischia di perdere quanto versato?

Emergenza Coronavirus: le regole dei rimborsi

Per far fronte alla pandemia il Governo ha varato un decreto legge (n. 9/2 marzo 2020), prevedendo in tema di rimborsi delle deroghe al Codice del turismo in materia di pacchetti turistici. La norma prevede che i consumatori coinvolti in quarantena, diretti nelle zone rosse o intestatari di titolo di viaggio avente come destinazione stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco agli italiani, possono recedere dai contratti di pacchetto turistico (stage all’estero e viaggi studi). L'organizzatore del viaggio può offrire all’acquirente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso (entro 14 giorni) oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In pratica, mentre prima di questa disposizione nulla vietava al tour operator di proporre comunque un voucher o offrire un pacchetto alternativo, ma spettava al consumatore decidere se accettare o pretendere il rimborso integrale dei pagamenti entro quattordici giorni dal recesso, ora la scelta di cosa fare passa dal consumatore al tour operator. Secondo l’unione dei Consumatori si tratta di una compressione dei diritti dei turisti inaccettabile ed assurda, visto che si potevano trovare altre strade. Le misure del Governo hanno dato la possibilità nel caso di gite scolastiche o di stage di studio all’estero programmate in questo periodo di essere rimborsate con dei voucher da spendendere nei 12 mesi successivi. Un’ opportunità che però non è detto che il titolare possa cogliere in futuro (per motivi vari). Il tema dei viaggi studio all’estero (così come delle vacanze programmate per esempio il 25 aprile o nel long week end del 1° maggio e oltre) nasce perché si tratta di viaggi che dovranno svolgersi non prima di otto/10 settimane (orientativamente vanno da fine maggio ad agosto) e che «quindi essendo fuori dal periodo di emergenza prevista del decreto - sottolinea Maurizio Amerelli, consulente giudirico di Altroconsumo - non rientrano in questa copertura. Ogni operatore è libero di organizzarsi come crede. Per esempio in tema di viaggi le principali piattaforme hanno già annunciato che rimborsano integralmente».

Viaggi studi tra mete tradizionali e new entry

Sono sempre più numerosi i ragazzi italiani tra i 15 e i 17 anni (nel 2019 le richiste sono aumentate del 9%) che vanno all’estero per una vacanza studio. Il ventaglio è ampio: dagli stage linguistici di una settimana all'intero anno scolastico. Ma l’opzione più gettotata è quella delle tre settimane con sistemazione in famiglia oppure delle due in un college all inclusive. Inghilterra, Scozia, Irlanda sono i grandi classici per chi desidera imparare l'inglese. Ma chi vuole trascorrere un intero anno scolastico all'estero sempre più si orienta su Paesi Scandinavi e Olanda. In aumento anche coloro che prendono in considerazione il lungo raggio. Non è un caso che registrano crescite a doppia cifra Canada (Toronto) e Stati Uniti (New York, Boston, Los Angels, Florida). E c’è chi opta per Australia e Giappone così come per Nuova Zelanza. Tra le new entry ci sono Dubai, Pechino, e Filippine. Non mancano alcune esperienze di nicchia per i ragazzi più grandi come il viaggio avventura Coast to Coast negli USA, dove i ragazzi italiani s'inseriscono in gruppi internazionali e apprendono la lingua confrontandosi con le persone e la quotidianità statunitense on the road. Altra alternativa è quella dell’abbinamento lingua-sport, sopratutto per chi pratica attività agonoistiche, magari in alcune accademie sparse in giro per il mondo.





Studiare all’estero: dalla Spagna agli Stati Uniti, ecco borse di studio, prestiti e agevolazioni

I limiti delle coperture assicurative

Un’idea dunque sarebbe quella di coprirsi con una polizza. Ma da una verifica sulle polizze viaggio, fatta per Viaggi24 da Facile.it, includendo sia quelle specifiche per i viaggi studio sia le polizze viaggio che, pur non essendo specificamente indirizzate ai viaggi studi per giovani, possono essere usate in questi casi, emerge che per essere valide devono essere sottoscritte all'atto dell'acquisto del pacchetto viaggio (o comunque entro un periodo di giorni definito dall'acquisto del viaggio stesso). Quindi, stipulare ora un contratto assicurativo per annullare un contratto stipulato un mese fa non serve a nulla. Inoltre, sarebbero valide solo verso cause sconosciute all'atto della sottoscrizione del contratto assicurativo.

Con riferimento specifico poi alla copertura “annullamento viaggio” sempre analizzando le compagnie assicurative confrontate su Facile.it che offrono questa garanzia accessoria quasi tutte escludono esplicitamente i rimborsi a seguito di annullamento per “pandemia”, mentre in un paio di casi sebbene, non si faccia riferimento specifico alla pandemia, il concetto non cambia in quanto viene escluso il rimborso di viaggi annullati a causa di “azioni governative” (ad es. l'impossibilità di uscire dal proprio comune di residenza oppure la quarantena obbligatoria una volta giunti a destinazione sono frutto di “azioni governative” e, come tali, potrebbero non essere coperte dalla compagnia assicurative). Tantomeno le compagnie assicurative rimborsano l'annullamento del viaggio se si tratta di una decisione autonoma dell'assicurato (ad es. non parto perché ho paura di contagiarmi). Detto questo, l'offerta assicurativa è estremamente ampia e ogni compagnia applica delle politiche differente e non si può escludere al 100% la possibilità che qualcuna possa invece applicare delle esclusioni meno rigide. Per esempio fino allo scorso anno Axa dava la possibilità di stipulare Tripy 360, una copertura totale in caso di impedimento a svolgere il viaggi che al momento è sospesa.