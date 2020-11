Viaggiare nel 2021: Firenze e Ravenna fra le mete sostenibili di Lonely Planet

Di tutt’altra natura è l’International Gorilla Conservation Programme, un programma di tutela ambientale che ha contribuito a salvare i gorilla di montagna (specie a rischio di estinzione), creando al tempo stesso un nuovo modello per la salvaguardia sostenibile della fauna selvatica del Ruanda.

Dall’Africa si attraversa l’Atlantico verso le isole di Antigua e Barbuda, destinazioni schierate in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, con il veto alla plastica monouso e il polistirolo e l’istituzione di un “Green Corridor”.

Fra le altre idee premiate spiccano i treni della Rocky Mountaineer per viaggiare sulle montagne rocciose canadesi, gli 800 km di percorsi di bikepacking della Virginia Mountain Bike Trail attraverso le Blue Ridge Mountains nel Sud degli Stati Uniti, l’arcipelago incontaminato di Palau in Micronesia con le sue 576 isolette tropicali sperdute nel mezzo dell’Oceano Pacifico e un soggiorno urbano a Göteborg, in Svezia, città che primeggia costantemente nel Global Destination Sustainability e che mira a raggiungere l’indipendenza dai carburanti fossili entro il 2030.

Volontariato alle Faroe e artigiani fiorentini come guide

Entrare a stretto contatto con le comunità locali e vivere esperienze autentiche e indimenticabili con chi vive in determinati territori. In questa categoria Lonely Planet ha premiato progetti come Invisible Cities, che propone a ex senzatetto del Regno Unito l’opportunità di diventare guide turistiche nella propria città, e iniziative come quella dell'Associazione del Turismo in Kazakistan, che supporta gli abitanti dei villaggi rurali per l’hospitality dei viaggiatori. Unica nel suo genere è l’idea delle Isole Faroe per un turismo familiare rivolto a viaggiatori che desiderano fare volontariato per preservare il paesaggio naturale. C’è infine anche un po’ di Italia fra i consigli di viaggio per il 2021 e si chiama Girl in Florence, progetto che offre ai viaggiatori la possibilità di scoprire il capoluogo toscano attraverso gli occhi di artisti e artigiani locali, negozi indipendenti e residenti stranieri in città.

Oasi naturali alle Canarie e cultura africana negli Usa

Il turismo come fonte di ispirazione per storie di diversità – di luoghi e di persone - da raccontare e da condividere. Le 10 scelte di Lonely Planet spaziano da figure come Gabby Beckford, cofondatrice della Black Travel Alliance per aumentare la rappresentanza nera nell’industria dei viaggi, a oasi ambientaliste come El Hierro, piccola isola delle Canarie aperta a viaggiatori di ogni età. L’accessibilità invece è il punto di forza del Costa Rica, destinazione ideale per chi si muove su una sedia a rotelle, e di Wheel the World, agenzia californiana che offre a persone con disabilità esperienze di viaggio su misura in oltre trenta destinazioni. Diversa è anche la proposta di Couple of Men, blog che propone informazioni e consigli sulle mete migliori per la comunità LGBTIQ+. E per pochi intimi è un viaggio alla Sea Islands, al largo della costa sud-orientale degli Stati Uniti, dove il popolo dei gullah-geechee hanno conservato il retaggio culturale africano più ricco della nazione.