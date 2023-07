Viaggiare sull'acqua nelle case galleggianti

Non è sicuramente convenzionale imbarcarsi in una crociera fluviale in houseboat e timonare in completa autonomia lungo canali fluviali dedicati all'insegna di una vacanza a ritmo slow e a diretto contatto con natura, storia, arte e tradizioni. Per gli appassionati del genere il punto di partenza può essere Le Boat, portale specializzato che mette a disposizione oltre 900 imbarcazioni perfettamente equipaggiate in 44 diversi modelli (per ospitare da 2 a 12 persone) adatti a ogni tipo di ospite e di budget e la possibilità di scegliere il proprio itinerario partendo da una delle oltre 30 basi Le Boat dislocate in 17 differenti regioni fra l'Europa e il Canada. Qualche esempio? In Francia si può andare alla scoperta della Borgogna strizzando l'occhio ai

rinomati vini locali e alle bellezze architettoniche di città medievali come Digione e Beaune oppure andare alla scoperta della Linguadoca solcando il Canal du Midi, una delle vie navigabili più famose al mondo con i suoi 240 km che collegano il fiume Garonna al Mediterraneo, tra le città di Tolosa e Sète. Non mancano i tour in houseboat italiani e nello specifico, lungo la rete di fiumi e canali di Veneto e Friuli che si diramano nell'entroterra fra Chioggia e Grado da un lato e portano alla laguna di Venezia e alle bellezze delle sue famose isole dall'altro.



5/6 Menu