Viaggiare (con la mente) ai tempi del lockdown Una manager, un musicista e un attore lanciano la start up “Mentre” di Marigia Mangano

Una manager, un musicista e un attore lanciano la start up “Mentre”

3' di lettura

In tempi di lockdown forzato e quarantena vale tutto. E se non ci si può muovere per davvero, tanto vale far finta di farlo, almeno con la mente. Magari immergendosi nella lettura di un buon libro o ascoltando poadcast che ti trasportano in altre dimensioni. Si moltiplicano così le iniziative che partendo dall'ormai celebre slogan #iorestoacasa sono pronte a realizzare in modo sempre più sofisticato “esperienze” di questo tipo. E tra queste spicca una start up, battezzata Mentre, che opera nell'ambito del podcasting e dell'audio in generale, e nata dalla intuizione di tre profili completamente diversi tra loro: una manager esperta nel mondo digitale, un attore e un musicista.



Si tratta di Georgia Giannattasio, amministratore unico ed ex responsabile della parte digitale e commerciale di Disney Italia, l'attore Pinuccio, al secolo Alessio Giannone, noto al grande pubblico come inviato speciale di Striscia La Notizia dalle regioni del Sud e del Mezzogiorno, e Michele Quaini, che dal 2005 collabora con diversi artisti italiani e da 20 anni è docente di ruolo dei corsi di chitarra e di musica d'insieme al CPM di Milano. Competenze trasversali che hanno dato vita a questa società fondata a febbraio del 2020 che opera nell'ambito del podcast e dell'audio in generale a servizio dei clienti, per creare e diffondere contenuti audio attraverso delle Storie.



Il cuore dell'iniziativa è “ Sapere raccontare delle Storie”. Già , perché tutti hanno delle storie da raccontare ma non tutti hanno gli strumenti per farlo nel modo più convincente. Mentre ha questo obiettivo: li aiuta a raccontarsi con i podcast nel modo più significativo per i consumatori che vogliono raggiugere e coinvolgere.



Per farlo si avvale di autori, soprattutto teatrali, che scrivono, si interfacciano e lavorano a quattro mani con esperti nell'area della comunicazione. Il sito di Mentre è interamente audio, per sottolineare la potenza della voce quando sa raccontare una Storia. E i suoi servizi principali spaziano dalla ideazione e scrittura, tramite collaborazioni attivate con scrittori professionisti e scuole di teatro, alla regia musicale fino alla produzione e post produzione.



«Oggi l'utilizzo dei podcast è ancora limitato rispetto alle potenzialità del mezzo. La mia squadra ed io pensiamo che i podcast non solo possano portare i nostri Partner direttamente a casa del proprio consumatore, ma possano portare il consumatore stesso a interagire attivamente con il Brand e con i contenuti offerti. Le storie raccontate attraverso i podcast rappresentano per noi un pilastro della comunicazione in grado di connettere i brand con le persone. E bisogna saperle raccontare: perché le storie percepite come vere e vicine, quando le ascolti, non le scordi più» , dichiara Georgia Giannattasio.