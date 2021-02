Viaggiare con lo sconto: è online il marketplace dove vendere e comprare i voucher inutilizzati L’obiettivo della piattaforma è creare una sorta di grande mercato europeo di crediti di viaggio verificati per biglietti aerei, dei treni bus e pacchetti vacanze di Gianni Rusconi

Turisti in un resort a Sharm el-Sheikh, Egitto (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

L’obiettivo della piattaforma è creare una sorta di grande mercato europeo di crediti di viaggio verificati per biglietti aerei, dei treni bus e pacchetti vacanze

3' di lettura

Là dove non arrivano il passaparola e le conoscenze personali, e poco riescono a fare anche i social network e i siti di annunci, può arrivare una piazza virtuale appena nata e che promette operazioni in totale sicurezza? I fondatori di OnlyVoucher.com sono ovviamente di questo avviso e il marketplace a cui hanno dato vita vuole per l'appunto essere un servizio totalmente affidabile per comprare e vendere i voucher che compagnie aeree e ferroviarie, agenzie di viaggio e anche singole location (centri termali o simili) hanno distribuito in serie per riparare alle cancellazioni e alle chiusure dovute al Covid.19.

Un doppio controllo per verificare la validità

L'idea di una piattaforma digitale in grado di controllare e regolare la compravendita di voucher ancora non utilizzati, non nominali e quindi liberamente trasferibili di proprietà, e di cui i legittimi proprietari si vogliono sbarazzare è venuta a due giovani startupper italiani, Davide Genovesi e Marco Vallese, che da remoto (fra Bologna e Londra) hanno dato corpo e concretezza al progetto. Il punto di forza e distintivo del servizio, già attivo nel Regno Unito e Italia? I diretti interessati non hanno dubbi: la sicurezza. Ogni volta che un utente desidera vendere un voucher, il team ne controlla infatti la validità (condizione necessaria per essere pubblicato sul portale) simulando un acquisto sul sito di chi ha emesso il voucher stesso e una volta venduto, prima di essere spedito all'indirizzo e-mail dell'acquirente finale, viene nuovamente controllato. Nel caso succeda che, al momento del secondo controllo, il voucher non fosse più attivo, il compratore riceverà un rimborso totale della cifra spesa. Per il pagamento online basta essere in possesso di un account PayPal o di carta di credito.

Loading...

Leggi anche Case vacanze e affitti brevi: il turismo riparte con prezzi dinamici e cancellazioni gratis

Sconti fino al 55%

Al momento, come conferma Genovesi, i voucher in vendita sono circa 150 e, in considerazione del fatto che i viaggi in aereo sono ancora molto limitati, al momento vengono proposti principalmente biglietti per treni (Italo e Trenitalia) e bus (Flix Bus) ma non mancano comunque opzioni su voli EasyJet, Iberia e Air Portugal. Nell'area shopping le offerte si possono trovare invece buoni di Amazon e Ikea e in quella dei cofanetti regalo i classici pacchetti Smart Box.Per chi sta già iniziando a pensare a vacanze e trasferte di piacere, compatibilmente con le restrizioni in essere per gli spostamenti, ecco la possibilità di trovare un volo low cost attraverso un canale alternativo a quello ufficiale delle compagnie aeree. I voucher sono infatti in vendita a prezzi scontati mediamente del 22% (lo sconto lo decide il venditore) rispetto a una forbice che va dal 5% al 55%.

Dopo Regno Unito e Italia il prossimo passo è la Germania

L'obiettivo per il 2021 è quello di aumentare il bacino di voucher disponibili e l'intenzione è quella di estendere il servizio anche in Germania. Su OnlyVoucher.com, insomma, si potrà comprare un voucher in Germania e utilizzarlo in Italia (o viceversa), dando vita a quello che i fondatori chiamano “una sorta di grande mercato europeo di crediti di viaggio”. E la sostenibilità del progetto? Il modello di business, conclude Genovesi, è molto semplice e lineare: OnlyVoucher trattiene una commissione del 6% al venditore e una medesima percentuale al compratore. Se l'importo originale di un voucher è di 150 euro e chi lo vuole cedere fissa il prezzo a 100, questo viene pubblicato sul marketplace a 106 euro e il valore di realizzo per chi vende è di 94 euro.