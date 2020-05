Viaggiare «new normal»: ospitalità di lusso in gara per i turisti italiani Dalla Lombardia alla Sicilia, le strategie degli operatori per alzare il livello di sicurezza (senza trasformare gli hotel in cliniche) dell’estate 2020. In attesa del ritorno dei turisti internazionali di Sara Magro

Dalla Lombardia alla Sicilia, le strategie degli operatori per alzare il livello di sicurezza (senza trasformare gli hotel in cliniche) dell’estate 2020. In attesa del ritorno dei turisti internazionali

5' di lettura

«Se ami l'Italia, rispetta la distanza di sicurezza», ha detto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte un paio settimane fa. Ora siamo al “liberi tutti”: dal 3 giugno, riaprono (con quasi certezza) i confini regionali e nazionali, senza obbligo di quarantena. Cosa sia successo tra queste due date che cambiano le sorti del turismo, oltre a quelle della salute collettiva, non è chiaro, soprattutto alla luce del recente annuncio dell’Oms secondo cui il Covid-19 potrebbe diventare un fattore di rischio a lungo termine, come l'Hiv senza la speranza di un vaccino in tempi brevi.

Ma ora che il Governo ha dato l'atteso via libera a spostamenti e aperture, possiamo tirare il fiato e provare a salvare l'estate italiana e il turismo che contribuisce al 13% del Pil?

Definire il new normal

Stiamo attraversando una pandemia ostinata che in poche settimane ha stravolto il mondo e lo stile di vita occidentale, basato sulla libertà di fare quel che ci pare, mezzi permettendo. Ora il Covid-19 ha posto qualche freno a libertà e mezzi. La pandemia si è abbattuta su noi, e come una catastrofe naturale ci ha travolti. E come ogni catastrofe, la ricostruzione di una nuova normalità – the new normal - sarà lenta. Ci sono in gioco la vita, l'economia, persino la democrazia, e c'è bisogno del sostegno di governi e istituzioni.

Non manca la voglia di viaggiare, mancano i voli

Tornando al turismo, quando il 10 marzo è stato dichiarato il lockdown, l'Italia si accingeva alla bella stagione con le migliori prospettive. Da anni è destinazione top nel Luxe Report di Virtuoso, un network di 4mila agenzie di viaggio di alto livello, e dall'Alto Adige alla Sicilia, senza dimenticare una sola regione, vanta luoghi e hotel tra i più belli del mondo. Chi non sogna una passeggiata nelle piazzette di Capri e Portofino, una villa sul Lago di Como, una luna di miele nel Chianti, un selfie-ricordo alle Cinque Terre? La voglia di viaggiare non è passata, ma questo non basterà a riempire le camere dei nostri cinque stelle. È vero, mancano le linee guida, i finanziamenti e la comunicazione poteva essere migliore. Ma ora mancano soprattutto i voli, specialmente quelli internazionali (provate a simulare una prenotazione Milano-New York per settembre), e le persone hanno paura (basti leggere i commenti dei lettori agli articoli sui viaggi di The Telegraph e del New York Times). Americani e inglesi, seppur animati da una gran voglia di tornare in Italia, non lo faranno subito.

Il nuovo check in: test, screening termico e contactless

Le armi di difesa contro il virus le conosciamo ormai a memoria: mascherine, distanziamento sociale e ulteriori standard di sanificazione. Marriott International ha introdotto un meticoloso protocollo anti-Covid, che comprende un sistema a luce ultravioletta per la sanificazione delle chiavi e segnaletica per il distanziamento sociale, e l'Hotel Romeo, cinque stelle di Napoli, ha realizzato all'ingresso un Medical Point per il primo soccorso, dove fare il test immunocromatografico gratuito e obbligatorio a ospiti e staff, anche perché l'albergatore risponde legalmente nel caso di contagio.

Secondo Nicholas Clayton, ceo di Capella Hotel Group Asia, dove anche il turismo è ripartito da qualche settimana, pulizia e sicurezza sono la priorità del viaggiatore post-Covid. «Stiamo cercando di garantire un approccio contactless dall'aereoporto alla camera, compreso il check-in mobile e pasti. Stiamo mettendo alla prova tutte le nostre capacità di creatività e personalizzazione».