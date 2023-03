Viaggiare per sport, 50 eventi nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono una cinquantina gli eventi sportivi già in calendario per il 2023. Il più importante in autunno, con il terzo appuntamento con le Atp Finals di Tennis, che l’anno scorso hanno portato ricadute per oltre 220 milioni. Il Piemonte spinge dunque sullo sport come driver per attrarre visitatori e coltiva il sogno di poter rientrare in gioco anche per le Olimpiadi di Milano-Cortina grazie all’Oval che potrebbe ospitare le gare di pattinaggio su ghiaccio. L’anno scorso tra grandi eventi e appuntamenti minori, organizzati dalle federazioni sportive, le ricadute sono state pari a quasi 50 milioni a fronte di contributi, da parte della Regione, per sei milioni, come rivela uno studio realizzato da Ires Piemonte.

Dal basket alla canoa, il Piemonte prova a consolidare un filone che si è imposto nel 2006, con le Olimpiadi invernali, e che ora prova a ripartire. L’anno prossimo, ad esempio, sarà l’anno in cui il Tour de France farà tappa in Piemonte, nel 2025 sarà invece la volta delle Universiadi. Reduce poi dal successo delle Final Eight di basket, a metà novembre, con un record di pubblico, la regione ci riprova anche per l’anno prossimo: «Abbiamo fatto richiesta al Coni – dice l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca – e vedremo se l’appuntamento potrà tornare in città».

Loading...

È tornata in Piemonte la Coppa del mondo di Sci femminile, ad esempio, le finali nazionali dei Circoli tennis e lo slalom di canoa che si è svolto meno di un anno fa a Ivrea. I dati dunque parlano chiaro, investire sullo sport, non soltanto con grandi eventi ma anche puntando ad attrarre gare nazionali di sport minori, rappresenta un volano di crescita per l’attrattività turistica della regione. Non è un caso la vittoria del titolo di “Regione Europea dello Sport” conferito da ACES Europe al Piemonte. Gli investimenti fatti dalla Regione per sostenere eventi sportivi è di fatto raddoppiato. Cresciuti anche gli investimenti per il “sistema sport”: le domande finanziate per i bandi dedicati all’impiantistica sportiva, con 46 domande nel 2016 per uno stanziamento di 900mila euro fino a 155 domande l’anno scorso con aiuti per 4,5 milioni.