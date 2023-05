Viaggio botanico di primavera in Europa e oltre oceano

Continua il viaggio di primavera alla scoperta dei giardini e dei luoghi botanici più curiosi e accattivanti. Questa volta a essere raggiunti sono la Francia, la Gran Bretagna, persino la California dove incontriamo specie e persone bizzarre che insieme danno vita a eden colorati e profumati. In attesa di andare tanto lontano, si può anche fare una capatina, portandosi il cestello, ai Giardini Montanelli di Milano, dove dall'11 al 14 maggio va in scena Orticola, dedicata quest'anno alla botanica giapponese. Da non perdere i tanti appuntamenti del calendario di Fuori Orticola nei luoghi più carismatici della cultura milanese( 26 tra musei, orti, ville e giardini, 39 negozi allestiti da 27 floral designers). Imperdibile la mostra fotografica “Amati Fiori 2023” alle Gallerie d'Italia.

