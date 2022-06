Viaggio fra castelli e fortezze medievali senza tempo

Fortezze medievali arroccate sulla cima di colline e montagne teatro di epiche battaglie, dimore dal fascino immutato, lambite dalle acque o nel cuore di grandi città. I castelli sono un pezzo importate del patrimonio artistico e culturale in veste di siti museali e sono un'attrazione per chi viaggia rimanendo al confine tra realtà e leggenda all'interno delle loro mura merlate e dall'alto delle lori torri. Diversissimi fra di loro ma tutti gelosi custodi di curiosità ed aneddoti di antiche casate e di personaggi passati alla storia. Mete alternative da considerare per un week end fuori porta o per una tappa di una vacanza itinerante. Tante le rassegne che li vedono protagonisti come Culturété 2022 in Val D'Aosta tra luglio e agosto oppure le singole programmazioni come quelle nel Castello di Miradolo in Piemonte tra cui il bellissimo concerto all'alba per festeggiare l'arrivo dell'estate in programma il 26 giugno. Da non perdere anche le visite guidate nel Castello di Murat oppure i tanti appuntamenti di Sforzinda al Castello Sforzesco per la gioia di grandi e piccini.

