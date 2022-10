Viaggio nei castelli e nei palazzi d’Europa per festeggiare Halloween

Palazzo Nazionale di Mafra - Portogallo

Un palazzo (Reale), una basilica, un convento e un parco formano il più importante monumento barocco di tutto il Portogallo. Mafra è uno spettacolare complesso architettonico di circa 40mila metri quadri fatto edificare da Dom João (Giovanni) V nel XVIII secolo e ha nella galleria interna di 232 metri (il più lungo corridoio di palazzo in Europa) che collega i due torrioni un tempo adibiti a residenza di re e regina il suo più noto tratto distintivo. O meglio. I miti e le leggende che riguardano il palazzo, costruito grazie all'oro che l'impero portoghese raccoglieva in Brasile, un tempo sua colonia, raccontano della presenza degli spiriti degli operai morti durante la sua costruzione e di enormi topi mutanti nei suoi sotterranei.

Castello di Predjama - Slovenia

Uno degli inquilini più famosi del più grande castello di grotta del mondo è stato Erasmo di Predjama, il cavaliere che ha resistito per un anno intero all'assedio delle truppe dell'Impero Austriaco all'interno di questo edificio incredibile. Siamo a pochi chilometri dalle Grotte di Postumia, in Slovenia, a meno di un'ora di auto da Trieste: appoggiato a una parete rocciosa alta più di 120 metri, è stato in epoca medievale un feudo inespugnabile e dentro le sue mura si nasconde una rete di gallerie segrete che Erasmo di Predjama attraversava inosservato per uscire a fare provviste fino a quando non cadde vittima dell'invasore a causa del tradimento di un suo servitore. Oltre ai pipistrelli, il castello pare ospiti anche il suo fantasma, che dal giorno della morte del cavaliere vaga senza sosta in cerca di vendetta.

Palazzo Vecchio - Italia

Chi arriva a Firenze per turismo, anche solo per poche ore, non può non imbattersi e rimanere affascinato dalle forme inconfondibili dei questo edificio che rappresenta (per tanti motivi) uno dei luoghi d'interesse più famosi del capoluogo toscano. Situato in Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio fu costruito a partire dal 1299 per ospitare gli organismi del governo della Repubblica ed erigersi a simbolo rappresentativo del potere della città. Fu antica residenza della famiglia Medici e oggi ospita gli uffici del Comune conservando al suo interno diverse opere di inestimabile valore artistico. Dal 1441, come narra la leggenda, il palazzo può vantare anche su una presenza d'eccezione, quello del fantasma del condottiero Baldaccio d'Anghiari, che proprio in quell'anno cadde vittima di un tradimento e assassinato in una delle stanze del palazzo. Il corpo venne lanciato dalla finestra e il cadavere decapitato in piazza della Signoria.

Castello di Muiderslot - Paesi Bassi

l Muiderslot è un piccolo castello medioevale che sorge a Muiden, sulla foce del fiume Vecht, a circa 15 chilometri a sud-est di Amsterdam ed è stato set cinematografico per molti spettacoli televisivi ambientati in quell'epoca. Bello a tal punto da sembrare uscito da una fiaba, con mura di mattoni che superano i 150 centimetri di spessore, venne costruito per volere del conte Fiorenzo V d'Olanda a partire dal 1285 e fu usato per imporre una tassa ai commercianti. Oggi è museo nazionale. Il suo lato oscuro? Il fantasma del conte Fiorenzo V, che ancora si aggira all'interno della fortezza ricordando a tutti la triste fine del nobile: durante una battuta di caccia, il conte fu catturato dai suoi presunti amici e compagni che lo imprigionarono nel castello, morendo poi nelle immediate vicinanze. Per scoprirne la storia e il mistero si può approfittare delle visite notturne organizzate proprio nel weekend di Halloween.