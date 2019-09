Viaggio nel cinema del futuro: a lezione da Craig Caton, il mago degli effetti speciali

Per Caton è inoltre fondamentale trovare dei riferimenti iconografici a cui il pubblico possa collegare le creature fantastiche: ad esempio, citando un altro film per cui ha lavorato, «Ghostbusters» di Ivan Reitman, Caton ha sottolineato come per l'Uomo della Pubblicità di Marshmallow si fossero ispirati all'omino della Michelin e per il fantasma verde Slimer avessero preso spunto da un gioco da tavolo della sua infanzia, chiamato Green Ghost Game.

Anche le forme hanno un ruolo decisivo e chi fa il suo mestiere non può dimenticare, ad esempio, che ai cerchi associamo la natura, la morbidezza e un senso di sicurezza, ai quadrati l'idea di rigidità e di innaturale, mentre al triangolo aggressività e dinamismo: un esempio su tutti è Topolino, vera e propria combinazione di cerchi.

Tra una battuta e l'altra, accompagnata da diversi quiz dove il pubblico era chiamato a riconoscere vari personaggi tramite le loro silhouettes (altro elemento fondamentale del percorso creativo raccontato), Caton ha più volte evidenziato quanto sia centrale la capacità del personaggio di trasmettere emozioni e di come queste debbano riflettersi sul pubblico (ha utilizzato anche le emoticon di Facebook per concretizzare il suo discorso). Numerosi gli esempi citati, ma tra i tanti svettano i lievi dettagli per differenziare Arnold Schwarzenegger nei primi due capitoli della saga di Terminator, rendendo il suo volto “cattivo” nel primo capitolo e “buono” nel secondo.

La conferenza dell'artista è stata un vero e proprio invito per i più giovani a scoprire e approfondire un lavoro fondamentale nel cinema di ieri, di oggi e, soprattutto, di domani: un piccolo viaggio nel cinema del futuro, in cui gli effetti speciali avranno probabilmente un ruolo sempre più dominante.