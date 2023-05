Viaggio d’arte agli albori del Metaverso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ipotesi Metaverso è una delle prime mostre internazionali a porsi domande sul concetto tecnologico/esistenziale di Metaverso, attraverso una serie di esperienze multisensoriali e multimediali create dal genio di artisti contemporanei che operano in dialogo con opere materiali di artisti storici o tuttora operanti che hanno creato altri mondi, dal Barocco ad oggi, con spazi mentali illimitati.

Il visitatore si immerge in una dimensione phygital, che è poi quella che ci si prospetta nella vita quotidiana dell'immediato futuro. Allo stato attuale il Metaverso appartiene al mondo dei social media e degli spazi virtuali in VR, in AR e costruiti su tecnologia blockchain, un sistema di archiviazione dati non centralizzato e crittografato. In questi mondi ognuno di noi può incarnarsi nel proprio gemello digitale (avatar) e trasformarsi in ciò che ha sempre desiderato. Anche l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo di queste realtà in cui l'uomo, la natura e la tecnologia possono trovare una nuova sinergia, ibrida e armonica, verso un umanesimo digitale.

Giambattista Piranesi

Il viaggio verso il futuro inizia in una delle più celebri “Carceri d'Invenzione” di, architetture illusionistiche e disorientanti che immediatamente invitano il pubblico a salire sull'altalena immersiva di Fabio Giampietro e Paolo Di Giacomo: il moto pendolare tra fisico e digitale già si è concretizzato.

Maurits Cornelis Escher

Nel frattempo Maurits Cornelis Escher, l'artista che più ha ispirato gli architetti del Metaverso, dialoga con Andrea Pozzo, di cui è esposto il bozzetto per la finta cupola della Chiesa di S.Ignazio a Roma.

“Onda lunga” di Pier Augusto Breccia, propone invece un vortice ipnotico che sembra anticipare quello nel quale tuffarsi per entrare in “Decentraland”, un Metaverso totalmente decentralizzato, dove la realtà virtuale e quella materiale si fondono in un'unica esperienza. Proseguendo il percorso ci si imbatte in un confronto fra un'opera d’arte nativa digitale di Krista Kim ed un capolavoro di Victor Vasarely, fra vertigini ottiche ed utopie zen per un mondo che non è mai esistito eppure già esiste. Nelle due sale successive, Federico Solmi fa dialogare quadri e sculture con la virtualità, attraverso un processo di ritorno e riconfigurazione delle immagini, da un mondo all'altro, tra tradizione e innovazione.La realtà si dissolve lentamente intorno a noi come se si stesse liquefacendo in una sorta di frullato multicolore. La mente comincia a vagare e a perdersi nel susseguirsi di forme e immagini. Il corpo inizia a sciogliersi, a non essere più una cosa separata dalla realtà circostante, ma piuttosto una parte integrante e indistinguibile di essa.