Viaggio a Göteborg, la città che ha dimenticato il contante

In una traversa del centro, a pochi passi dal cuore commerciale della città, c’è una pizzeria italiana che gode di una buona fama. È gestita da Danilo, un ragazzo di Pompei che vive qui da circa un anno. Quando gli chiediamo se è possibile pagare in contanti, ci mostra la lavagnetta poggiata sul bancone con scritto “Endast Kart”, che in svedese significa “Solo carte”. E sembra surreale, in una conversazione fra due italiani.

«Se vuoi pagare in contanti - ci racconta– jœtəbɔrj (come chiamano la città da queste parti, ndr) è il posto sbagliato. Ogni tanto ho qualche spicciolo in tasca, ma qui la gran parte degli esercizi commerciali non li accetta. È rimasto qualche ristorante etnico, magari indiano, e qualche negozietto di souvenir. Il resto è tutto cashless. Funziona tutto molto bene. E poi qui c’è Swish, la vera rivoluzione è quella».



Swish, la piattaforma digitale di pagamento creata dalle banche svedesi

Swish ce l’hanno un po’ tutti, a Göteborg. Per gli svedesi è la forma di pagamento digitale più sicura, oltre che più apprezzata. È una piattaforma creata dalle principali banche svedesi, col visto del governo centrale, e consente di effettuare un pagamento (o di scambiarsi denaro) attraverso l’applicazione, o semplicemente fornendo il proprio numero di cellulare.

«Hai dimenticato il cellulare e le carte di credito a casa? Tranquillo, puoi “swishare”», ci racconta la ragazza che in un bar delle viuzze di Haga serve i Kanelbullar, i deliziosi rotolini svedesi alla cannella. «Nel nostro bar non accettiamo cash da un paio d’anni. E con questa scelta abbiamo eliminato ogni rischio di rapina, tra le altre cose. E poi con il contactless e con Swish, serviamo molto più rapidamente i nostri clienti, anche nelle ore di punta. Le commissioni interbancarie? Per i piccoli importi sono pari a zero, qui. Oppure, in certi casi, sono percentuali molto, molto basse».

Al negozio di souvenir di fianco, le corone sono ancora accettate: «In realtà – dice il proprietario - accetto anche gli euro, o i dollari, se vuoi pagarmi in contanti. Anzi, è molto raro che qualcuno mi paghi in moneta locale, perché la maggior parte dei miei clienti non è svedese. Ma se devo darti una percentuale, i pagamenti in cash non raggiungono il 5% alla fine di una giornata. Vuoi sapere se in futuro esporrò anche il cartello “cashfree”? Beh, la strada mi pare ampiamente tracciata. Lo farò, certo. La Svezia così ha contrastato ferocemente l’evasione fiscale».