Viaggio nel gusto tra enoturismo e prodotti tipici

La terra fertile di origine vulcanica e il clima mite sono gli ingredienti ideali per un'ampia varietà di colture e infatti alle Canarie non difettano la coltivazione di uva, caffè, canna da zucchero, frutta tropicale e fiori esotici . Tanti gli iitinerari che puntano alla scoperta del patrimonio enogastronomico e agricolo delle varie isole fra vigneti, piantagioni di caffè (le più visitate sono nella Valle dell'Agaete, a Gran Canaria) e chilometriche distese di canne da zucchero, raccolte solo una volta l'anno per distillare il rum delle Canarie. La tradizione gastronomica locale riflette il mix di culture dell'arcipelago in ricette tipiche a base di verdure (come le patate arrostite con salsa piccante oppure i “bubangos” ripieni, una varietà autoctona di zucchine) da gustare nelle locande e nei ristoranti degli Chef stellati. Oltre 80, invece, le varietà di vitigni, con una decina di etichette Doc

