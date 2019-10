Viaggio incantato nel cuore di Marrakech Chi la conosce torna ogni volta che può per continuare a girarla a piedi o a bordo di un autentico sidecar: dal quartiere ebraico ai mercatini, tra art déco, tappeti, caftani - Tappa all’hammam e tramonti col Muezzin di Federico De Cesare Viola

Una delle stanze del Dar Darma, elegante riad del XVIII secolo, con suite e appartamenti

4' di lettura

Comodamente seduti a bordo di un autentico sidecar Ural dalla carrozzeria british racing green, dotati di casco e occhialoni vintage, con una piacevole brezza sul viso, abbiamo scoperto una Marrakech inedita. Se siete novizi o già habitué della città più seducente del Marocco, quello a tre ruote è il mezzo migliore per non mettere alla prova il vostro senso dell’orientamento nella labirintica Medina. Scoprirete così senza fatica l’antico quartiere ebraico del Mellah, il mercatino di Bab el Khemis, il distretto di Gueliz, con le sue testimonianze art déco e i suoi bar e ristorantini (a proposito: per un ottimo calice di vino, anche locale, andate a Le 68 Bar à Vin) e infine la Palmeraie. I tour sono organizzati da Insiders Experience: scegliete quello ideale, da una scorrazzata di un’ora e mezza con gli essentials della città rossa a una 48 ore à la Steve McQueen tra le montagne dell’Atlante.

Buen retiro per ogni stagione

Chi impara a conoscere Marrakech sente l’esigenza di tornare ogni volta che può: così fece Yves Saint Laurent dal suo primo viaggio del 1966. I Jardin Majorelle – la villa blu elettrico, o meglio “blu majorelle”, che lo stilista acquistò insieme al compagno Pierre Bergé per viverci e che poi donò alla città – sono ancora uno dei luoghi più amati e visitati. Da due anni, però, sono aperti al pubblico anche i 4mila metri quadrati del museo Yves Saint Laurent Marrakech con la collezione permanente e la galleria per esibizioni temporanee.

Costantemente in bilico tra riti e tradizioni immutabili e afflati contemporanei, Marrakech è il buen retiro per ogni stagione, anche grazie all’attrattività dell’offerta alberghiera di lusso. Non manca (quasi) nessuno dei grandi brand internazionali, dal Four Seasons al Mandarin Oriental – se preferite spazi infiniti appena fuori dalla città - e ci sono hotel da mille e una notte, come La Mamounia o il Royal Mansour – se invece volete dormire a breve distanza dalla Moschea Koutoubia e da Jamaa el Fna, la piazza degli incantatori di serpenti e delle pentole di lumache fumanti. Ma essendo questa la città con più riad di tutto il Marocco, il consiglio è di soggiornare nel cuore del souq.

La villa e i giardini della casa di Yves Saint Laurent, tra i luoghi più visitati

La suite elegante nel Dar Darma