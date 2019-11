Viaggio tra le prelibatezze tirolesi

(Suedtirol Marketing, Italy)

I mercatini di Natale dell’Alto Adige sono i più antichi e autentici d’Italia. In Alto Adige la tradizione dei mercatini di Natale arriva dalla cultura tedesca e ha una storia lunga immutata negli anni. I principali piatti della cucina tirolese vengono preparati per l’occasione e si mostrano fumanti sui banconi di legno delle casette: canederli e strudel di tutti i tipi, grostl e marmellate artigianali. I mercatini di Natale di Merano, Bressanone, Bolzano, Vipiteno e Brunico sono i più conosciuti dell’Alto Adige. Il treno è il mezzo più rilassante ed ecologico per raggiungerli. Se soggiornate nei dintorni, inoltre, servizi transfer vi conducono direttamente al vostro alloggio (www.suedtirol.info).