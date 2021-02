Viaggio tra le vite e i traguardi dei più grandi leader della storia Da Cleopatra e Alessandro Magno a Obama e Angela Merkel, antologia illustrata di 85 leader che hanno cambiato la storia

Da Cleopatra e Alessandro Magno a Obama e Angela Merkel, antologia illustrata di 85 leader che hanno cambiato la storia

2' di lettura

Tra il discusso epilogo della presidenza Usa di Donald Trump e le prime mosse del neo presidente Joe Biden, tra l'improvvisa fine del Governo Conte Bis e le reazioni alla formazione di un nuovo Governo Draghi, il tema della leadership è più che mai attuale.

Ci sono personalità che sembrano nate per guidare uomini e nazioni, altre che prendono il comando in risposta agli eventi, altre ancora che lavorano senza sosta per raggiungere la vetta. Il libro “Leader che hanno cambiato la storia”, in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese a partire da martedì 16 febbraio a €12,90, scava fra le vite, le motivazioni e i traguardi dei più grandi leader della storia. Dai presidenti ai profeti, passando per gli imprenditori delle più grandi aziende e alle donne che hanno fatto la storia, ogni leader è calato nel suo contesto grazie a splendide illustrazioni e a una narrativa avvincente arricchita da fonti come informazioni, documenti storici, dossier e interviste. Figure religiose, leader di movimenti, esponenti politici, personalità che si sono affermate con le loro professioni a livello mondiale. Da Hitler a Stalin, ci sono anche i leader in negativo. Nel bene e nel male ci sono tutte le grandi personalità che hanno cambiato per sempre la storia del mondo.

Il libro è suddiviso in sei capitoli che corrispondono a diverse epoche storiche. Si parte dal 2000 a.C. con “Imperi e Religioni” e le antologie che vanno da Mosè ad Alessandro Magno; da Cleopatra a Carlo Magno fino a Giovanna d'Arco. Il secondo capitolo dal titolo “Conquista e libertà” parte dal 1.500 d.C. e contiene le antologie, tra gli altri, di Elisabetta I; Robespierre e Napoleone Bonaparte. Il terzo si intitola “Identità nazionale e industria” va dal 1820 e riporta la storia di Garibaldi; Marx; Lincoln; Bismarck; John D. Rockefeller Sr. fino a Coco Chanel. Il quarto capitolo, dal titolo “Conflitto e speranza”, copre il periodo che parte dal 1920 e parla di Lenin; Hitler; Gandhi; Churchill e tanti altri. Il quinto capitolo intitolato “Diritti e Rivoluzioni” parte dal 1950 e parla, tra gli altri, di Castro, Mandela e Arafat. Il sesto e ultimo capitolo, “Libertà e opportunità”, è quello più contemporaneo e inizia dal 1980 con le antologie di Margaret Thatcher, Bill Gates, Gorbachev, Oprah Winfrey, Angela Merkel, Obama e tanti altri leader.

Il libro sarà acquistabile anche online su Shopping24 all'indirizzo: http://offerte.ilsole24ore.com/leaderstoria



Loading...