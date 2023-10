Viaggio di Meloni nell’Africa subsahariana: ecco quanto gas importerà l’Italia da Congo e Mozambico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scontro tra Israele e Hamas ha riportato l’energia tra i dossier prioritari. In questo contesto si inquadra la doppia visita della premier Giorgia Meloni in Mozambico e Congo, la cui durata, inizialmente di due giorni, è stata ridotta a un’unica giornata per la gravità della situazione in Israele. Alla missione partecipa anche l’ad di Eni, Claudio Descalzi.

Gli obiettivi della missione

Al centro della missione due obiettivi: da un lato lavorare per il contenimento dei flussi migratori, dall’altro rilanciare la strategia di diversificazione energetica e il ruolo dell’Italia come “hub” per l’intera Europa, rinsaldando il rapporto di fiducia con i leader dell’Africa subsahariana, nel solco del nuovo approccio con il Continente (”paritario” e “non predatorio”) inaugurato dal governo con la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni di Roma.

Il programma

Alle 10 a Maputo è in programma l’incontro con presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi, al termine del quale sono previste dichiarazioni alla stampa congiunte. A seguire, attorno alle 12.50, la premier al porto di Maputo visiterà il cacciatorpediniere Durand de la Penne della Marina militare italiana, insieme al ministro della Difesa del Mozambico Cristovao Artur Chume. Il cacciatorpediniere è impegnato in una missione europea che copre l’area dallo Yemen alla Tanzania, e a bordo viene addestrato un team del Mozambico. Subito dopo è prevista la partenza del volo della delegazione italiana da Maputo a Brazzaville, dove attorno alle 18 si svolgerà l’incontro fra Meloni e il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, a cui parteciperà anche il primo ministro Anatole Collinet Makosso. Dopo la cena offerta dalla presidenza del Congo, in serata il programma prevede la partenza di Meloni per Roma.

L’importazione di gas naturale liquefatto

La visita nei due paesi cade proprio nel 70esimo anniversario della fondazione del “Cane a sei zampe” e si inserisce nel percorso di affrancamento dell’Italia dalla dipendenza dal gas russo dopo l’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina. Stando alle previsioni, l’Italia si appresta a ricevere dal Mozambico un miliardo di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) nell’inverno 2023-2024 e circa 4 miliardi di metri cubi nell’inverno 2024-2025. Dal Congo invece l’Italia riceverà fino a un miliardo di metri cubi di gas naturale liquefatto per l’inverno 2023-2024, e fino a 4,5 miliardi per il 2025-2026.