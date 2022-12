Viaggio da Nord a Sud attraverso 90 indicatori tra caro prezzi e siccità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La rapidità dei cambiamenti impone un costante aggiornamento delle statistiche della Qualità della vita. La fotografia emerge dai numeri dell’indagine, attraverso 90 indicatori su base provinciale, e restituisce l’immagine più attuale del Paese, un racconto dell’impatto che i più recenti eventi – dalla crisi energetica al caro prezzi – hanno avuto sui territori.

Da qui nasce l’esigenza di avere sempre, tra le 90 statistiche selezionate dalla redazione, indicatori in grado di documentare i progressi fatti nell’ultimo anno oppure le fragilità emergenti, da Nord a Sud. Per questo sono stati introdotti per la prima volta due indici legati all’inflazione su prodotti alimentari ed energetici e la classifica sui consumi energetici (di gas naturale ed elettricità) per abitante.

Tra le novità, anche l’indice dei giorni consecutivi senza pioggia rilevati nel 2021, che non rappresenta ancora la grande siccità del 2022, ma fornisce un riscontro degli effetti del cambiamento climatico.

Il racconto delle “città più vivibili” si arricchisce anche del parametro sulle isole pedonali (metri quadrati per abitante) e della percentuale di illuminazione pubblica con tecnologia led.

Inoltre, la ripresa delle “fughe”all’estero post Covid viene certificata dalla percentuale di iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero (Aire) per provincia; così come l’escalation delle nuove forme di “aggressività urbana” passa dalle statistiche su rapine in pubblica via e furti con strappo, entrambe in crescita nel primo semestre 2022.