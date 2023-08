Viaggio in Oregon tra il Pacifico e la natura selvaggia

E' soprannominato The Beaver State, lo stato dei castori, anche per descrivere la forza creatrice e rigeneratrice della sua natura e animali. L'Oregon si trova a Nord Ovest degli Stati Uniti, bagnato dall'Oceano Pacifico, vicino alla California e al Canada. In camper, in automobile, anche campeggiando, è ideale per chi voglia vivere un agosto di avventure nella natura e sotto le stelle.

2/5 Menu