Viaggio nel Salento e Sentimento di Carmelo Bene

È trascorso un ventennio da quando Carmelo Bene non c'è più. Eppure vi sono luoghi nel suo Salento in cui se ne sente tuttora la presenza e che recano le stigmate estetiche del grande artista capace di attraversare il Novecento con una personalità senza eguali. Febbraio è il mese ideale per percepire in quelle terre e mari a Sud Est lo spirito di un uomo così poliedrico, il cui lascito letterario si trova nel al Fondo-archivio omonimo alla Biblioteca Bernardini in Lecce.

