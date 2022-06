Viaggio a San Ginesio,dove pubblico e privato s’incontrano per costruire cultura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se c'è un luogo capace di raccontare con un solo edificio l'efficacia e la proficuità della collaborazione tra pubblico e privato, questo luogo è San Ginesio, borgo medievale nel cuore delle Marche, conosciuto, per la sua ricchezza architettonica, come “il paese delle 100 chiese”. L'edificio, però, non è religioso, ma come una chiesa è sacro e prezioso: è una scuola, più precisamente il nuovo complesso IPSIA “R. FRAU”, 2700 metri quadrati di innovazione e modernità, ideati e promossi dalla Andrea Bocelli Foundation.

Andrea Bocelli.

In questo piccolo comune del maceratese, il terremoto del 2016 ha reso inagibile il 95% degli edifici pubblici e il 68% delle abitazioni private. Oltre 3000 abitanti hanno perduto i loro spazi collettivi, più di 150 studenti la loro scuola. Dalla necessità di ricostruire partendo dal bene pubblico per eccellenza, l'educazione, è nato il progetto per la realizzazione di una nuova struttura scolastica. Uno spazio innovativo concepito con tecniche di costruzione moderne e antisismiche, ma soprattutto un modello di incontro inedito tra pubblico e privato. A San Ginesio, infatti, un'ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione ha assegnato alla Fondazione l'incarico di progettista e al tempo stesso di project manager: un provvedimento che in Italia rappresenta un unicum e che attribuisce alla ABF un ruolo fondamentale nella riduzione delle tempistiche burocratiche ed esecutive. Così, per realizzare questo ambizioso progetto, grazie anche alla collaborazione con KPMG e il Commissario Straordinario, la Andrea Bocelli Foundation - che nelle nelle zone colpite dal terremoto ha già costruito altre tre scuole - ha messo a punto una piattaforma innovativa, la prima piattaforma tecnologica per la gestione di progetti complessi.

Il luogo dove sorgerà la nuova sede della scuola.

Presentata lunedì 6 giugno a Palazzo Madama, “ABF Suite” è uno strumento di project and impact management attraverso cui gestire efficacemente - e con un unico, semplice, linguaggio - opere complesse con molti stakeholder di diversa natura. Un contenitore pensato per permettere a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto - professionisti, architetti, ingegneri, pedagogisti - di essere costantemente aggiornati sulle sue fasi evolutive, condividendo in tempo reale informazioni e documenti. E superando, così, con la condivisione e la trasparenza, le difficoltà tecniche e burocratiche insiste in progetti tanto complessi.

La conferenza stampa a Palazzo Madama.

Se la scuola di San Ginesio rappresenta una sfida importante per la rinascita della sua comunità, la piattaforma che ne accompagna la realizzazione oltrepassa i confini regionali, proponendosi come modello virtuoso di collaborazione per tutta la penisola. “L'auspicio - ha detto Laura Biancalani, Direttore Generale della ABF - è quello di favorire uno sviluppo di processi efficaci che possano portare al raggiungimento degli obiettivi prefissati in tempi programmati non solo per la Fondazione e i nostri beneficiari, ma per tutti coloro, enti pubblici e privati, che decideranno di utilizzare ABF Suite”.