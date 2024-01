Viaggio nei sapori del Västerbotten

La cultura del cibo nel Västerbotten è strettamente legata con lo stile di vita artico e con la sua attenzione per la natura. Le estati lunghe e luminose forniscono verdure e bacche saporite, i fiumi e i laghi sono ricchi di pesci e le foreste di selvaggina. La maggior parte dei ristoranti, grandi e piccoli, predilige ingredienti locali, come salmone, coregone, salmerino artico, renna e alce, finferli, mirtilli e more artiche. Nel villaggio di Burträsk, appena a sud di Skellefteå, viene prodotto il formaggio più famoso della Svezia, il gustoso Västerbotten, che viene utilizzato in diversi piatti. Tra le bevande locali, il vino ai mirtilli e il sidro ghiacciato a base di mele congelate. Umeå è la città gastronomica più conosciuta della Svezia settentrionale, con numerosi ristoranti di alto livello come Harlequin, Köksbaren e Facit Bar, mentre a Skellefteå è consigliabile una pausa gourmet al ristorante Bryggargatan e al ristorante Mandel al The Wood Hotel.

9/10 Menu