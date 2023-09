Viaggio in Sicilia tra le meraviglie della Costa del Mito

E' un viaggio insieme agli Dei quello che si compie sulla Costa del Mito tra Selinunte e Gela, assai mite specialmente in questa metà di settembre in cui il mare è ancora cheto e piene di tenerezze. Lungo 150 chilometri, tocca l’area archeologica di Selinunte, l'Acropoli di Gela, le Mura Timoleonte e del Capo Soprano, abbraccia Eraclea Minoa con l’Antiquarium e il Teatro Greco affacciato sul Mar Mediterrane per raggiungere anche la Riserva della Foce del Platani, e quella di Torre Salsa. Il suo cuore batte ad Agrigento, attorno alla quale si trovano queste meraviglie.

