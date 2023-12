Viaggio con tutti i sensi: alla scoperta della Lombardia, fra arte e sapori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cime innevate, boschi, rifugi dove cedere alla lentezza, presidi gastronomici. Le valli lombarde come destinazione ideale per l’inverno, viaggio sensoriale immersivo, nessun senso escluso. Si parte dalle Orobie che cingono a nord la Val Brembana, dove la Belle Époque di San Pellegrino Terme incornicia momenti di remise en forme in vasche termali zen, tra i fauni e le ninfe del Casinò progettato all’inizio del Novecento, oggi ingresso del centro termale, e il design che riprogetta le ultime esigenze del benessere. Attorno, montagne variegate e mutevoli, bei borghi dove le braccia dei casari in alpeggio creano forme uniche di oro bianco. Un fil rouge di tradizioni secolari conduce in Valle Camonica, un centinaio di chilometri sulle Alpi Centrali, incastonati tra Valtellina e Trentino. Dopo le discese al Tonale, Temù e Ponte di Legno, è il momento della bellezza: nel borgo degli artisti di Bienno, e nel bosco di Land Art di Quercus. Si scende di quota, e sulle alture dolci dell’Oltrepò Pavese, rivestite dai mosaici ordinati del Pinot Nero, un borgo per anni abbandonato ritrova linfa vitale e attira visitatori da tutto il mondo: è Golferenzo, in alta Val Versa, un luogo senza tempo. Le case in sasso sono ora dimore di charme, osterie e botteghe. Colline da scoprire tra flower farm con Spa, generazioni che si tramandano l’arte della norcineria artigianale, e una nobile tenuta dove dal 1850 si imbottigliano pregiate bollicine.

Val Brembana, il sapore di un’esperienza slow

Valle Camonica, patrimonio di racconti e scoperte gastronomiche

Oltrepò pavese, terra di borghi e di rossi importanti