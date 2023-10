Viaggio virtuale nello spazio dalla SparkMe Academy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Astronauti per un giorno sulla Stazione spaziale internazionale? Un sogno possibile grazie al viaggio virtuale intergalattico alla scoperta del sistema solare e dei corpi celesti che parte dal Sud, da Matera, negli ampi spazi della SparkMe Space Academy, centro di divulgazione della cultura scientifica, realizzato da Openet Technologies in collaborazione con le Agenzie spaziali europea e italiana (Esa e Asi).

Un viaggio nello spazio in nove tappe, per un’esperienza immersiva con visioni in 5D, verso la Luna e Marte, tra stelle e meteoriti, rocce e sabbia marziana in cerca di tracce di vita, RoboMars ed Ecosphere, oltre alle suggestive osservazioni del Planetario, la cupola di 7 metri di diametro con 30 posti a sedere reclinati per favorirne la visione. E per completare due grandi opere: il murales sul Big Bang di Vesod, artista internazionale di street art, e il paesaggio marziano dipinto dal materano Luca Bia, oltre alla mostra dell’Asimof (Associazione italiana modelli fedeli) con le riproduzioni del razzo Saturn V che portò gli astronauti sulla Luna e Starship. Aperto a marzo, il Museo dello spazio, che ha registrato circa 8mila visitatori paganti, è ospitato nella zona Paip di Matera in un sito moderno e sostenibile, di due edifici di circa 4mila metri quadrati, riqualificati secondo criteri di rigenerazione urbana. Un milione e mezzo di investimenti privati e altri in programma per allestire ulteriori padiglioni e laboratori per stimolare, soprattutto nei più giovani, la passione per lo spazio e le materie scientifiche e artistiche (Steam). Unica realtà del Centro-Sud per le sue caratteristiche spaziali, la SparkMe Space Academy, è un ulteriore attrattore per la città dei Sassi. «Una grande sfida per la nostra azienda e il nostro territorio – spiega Vito Gaudiano, fondatore e amministratore unico della Openet Technologies –. Ci candidiamo ad essere un centro di riferimento nazionale e internazionale per la divulgazione scientifica e auspichiamo un’adeguata attenzione delle istituzioni». La Space Academy ha già siglato un accordo con ITS Basilicata per creare un laboratorio di robotica avanzata e un percorso post diploma sulla new space economy anche con la Fondazione Amaldi dell'Asi.