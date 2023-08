Vicenda Fassino, quanto guadagna un deputato e il confronto con la media degli stipendi italiani

Assegno di fine mandato: versano circa 784 euro al mese

Il deputato versa mensilmente, in un fondo ad hoc, una quota della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l’assegno di fine mandato, che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Indennità parlamentare a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo

L’indennità parlamentare è prevista dall’articolo 69 della Costituzione, «a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo». Sono gli Uffici di presidenza delle Camere che - in base all’articolo 1 della legge 1261/1965 hanno il compito di determinare l’ammontare dell’indennità mensile in misura in modo che non superi «il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

I tagli operati nel corso degli anni

Per il contenimento delle spese, l’Ufficio di Presidenza della Camera è intervenuto in più occasioni con misure per «ridurre il trattamento economico dei deputati, «che risulta oggi notevolmente inferiore rispetto al limite previsto dalla legge», spiegano gli esperti della Camera. Per esempio, nel 2006, l’importo dell’indennità parlamentare è stato ridotto del 10 per cento. Dal 2007, per 5 anni, c’è stata la sospensione degli adeguamenti retributivi, poi prorogata a tutto il 2013. Per il triennio 2011-2013, l’indennità è stata ulteriormente ridotta del 10% per la parte eccedente i 90mila euro, e del 20% per la parte eccedente i 150mila euro lordi annui. La riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgono un’attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15% dell’indennità parlamentare. Una ulteriore riduzione dell’indennità è stata deliberata dall’Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012. L’Ufficio di Presidenza ha poi disposto la proroga, fino a tutto il 2020, delle misure di riduzione dell’indennità parlamentare e di sospensione del suo adeguamento. La Camera dei deputati calcola che in assenza delle riduzioni e delle sospensioni l’importo dell’indennità parlamentare sarebbe di 16.393,12 euro.

