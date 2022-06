Vicenza, donna uccisa a colpi di pistola dall’ex compagno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una donna di 42 anni di origine serba è stata uccisa questa mattina a Vicenza, in strada, a colpi di pistola dall’ex compagno. L’uomo è in fuga. L’omicidio è avvenuto nel quartiere Gogna, un’area della periferia di Vicenza, ai piedi dei colli Berici. La donna aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l’auto per dirigersi in via Vigolo. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l’ex marito, anche lui di origini serbe, con i quali la vittima forse aveva un appuntamento, ha iniziato a sparare mentre la donna era ancora dentro la vettura.

Con questo, sono già 24 i femminicidi avvenuti in Italia dall’inizio dell’anno, secondo i dati riportati nel sito femminicidioitalia.info . Nel 2021 sono stati 62.

Le ricerche dell’omicida si estendono in tutta la provincia di Vicenza e sulla direttrice della vicina ferrovia e dell’autostrada A4. Nelle operazioni sono coinvolti gli agenti della Questura di Vicenza, la Polizia ferroviaria e i carabinieri.

Dai primi accertamenti è emerso che nei confronti dell’ex compagno era stata emessa nel 2019 un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna. Il corpo della donna è stato trovato riverso sull’asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto, forse per un appuntamento con l’omicida. Alcuni residenti hanno riferito ai giornalisti di aver sentito sei spari. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della donna, che farebbe lavori domestici in alcune villette della zona.