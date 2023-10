Vicenza, l’acceleratore Spark fa il pieno di start up innovative

Spark Vicenza è a cura dell’acceleratore e investitore manifatturiero Industrio Ventures con il polo tecnologico Elevator Innovation Hub co-sponsorizzato da LDV20, spazio di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano dedicato alle startup e all’innovazione imprenditoriale.

Spiega Sofia Khadiri, head of Innovation Lab LDV20:«LDV20, acronimo che indica Leonardo da Vinci 20, nasce nel 2018 come Innovation Lab del Gruppo Sparkasse, dove ci occupiamo di analisi strategica e ricerca d’innovazione nel nordest per startup e per i clienti del Gruppo interessati a innovare. Dalla nostra apertura abbiamo supportato numerose startup del territorio nell’accesso al credito e alla finanza agevolata.

Spark Vicenza rappresenta per noi un’importante iniziativa per fornire ulteriore know-how ed expertise per la crescita dei business e per rafforzare la solidità finanziaria di queste giovani imprese».

«Da quando abbiamo annunciato Spark Vicenza – osserva Gabriele Paglialonga, direttore generale di Industrio Ventures –, abbiamo riscontrato un marcato interesse verso l’iniziativa da parte del tessuto produttivo dei territori coinvolti, e in particolare dal Vicentino, dal Trentino e dall’Alto Adige-Südtirol Ecco perché alla presentazione delle startup selezionate per il programma. lo scorso 7 settembre, c’erano tecnologi, manager e imprenditori di alcune delle eccellenze produttive del NordEst».

«Spark Vicenza è partito molto bene, a conferma della sensibilità per le iniziative ad alto valore aggiunto che caratterizza il nordest in generale, e il Vicentino in particolare – dice Matteo Pozzi, Ceo di Elevator Innovation Hub –. In Italia si fa tanta innovazione, però in modo tendenzialmente molto parcellizzato. Ognuno va per conto suo, e questo non sempre è un bene.