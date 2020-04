Vicenza, Margraf non si ferma: cresce con la fotografia hi-tech Sì alle vendite di marmo in Germania, Olanda e Australia: il catalogo digitale è in grado di mostrare la lastra esattamente come è in ogni dettaglio. Varato un piano di sviluppo del valore di sei milioni di Barbara Ganz

Decorazioni nella moschea di Irek a Kazan – Repubblica del Tatarstan

«Investiamo ora, guardando al futuro. Dopo ogni tempesta ritorna il sole».

Silvio Xompero risponde e si scusa per il frastuono: è in fabbrica, non in un ufficio. Da ragazzo, racconta, raccoglieva e vendeva le erbe spontanee della campagna per aiutare a sostenere la famiglia. Oggi guida l’azienda che ha rilevato nel 1988 e che ha trasformato in una realtà internazionale, capace di offrire al mercato oltre 200 tipi di marmi e pietre naturali.

Margraf possiede direttamente cave di marmo che forniscono materiali di eccellenza e unici, come la Pietra Ducale, il Lipica Unito e Fiorito, il Repen, il Botticino Classico, Semiclassico e Fiorito, il Bianco Siberia, il Bianco Venezia, o in esclusiva come il Fior di Pesco Carnico, il Grey Saint Laurent e l’Arancio di Selva.

Duecento addetti nelle sedi italiane fra Gambellara e altre strutture del Vicentino, 140 in produzione, un fatturato 2019 che si aggira attorno ai 55 milioni di euro e un export pari al 75%: «In questi giorni abbiamo venduto il nostro marmo in Australia, Germania, Olanda: merito dell’alta definizione con la quale rappresentiamo il nostro magazzino, solo questo è un investimento da 150mila euro. Le fotografie erano scadenti, con questo metodo invece si può vedere la lastra esattamente come è, ogni minimo dettaglio e particolare, e farsela arrivare. Stando a casa puoi creare il bagno nuovo, ad esempio».

Il Presidente Silvio Xompero ha rilevato la Magraf nel 1988 l'azienda che oggi guida e che ha trasformato in una realtà internazionale capace di offrire al mercato oltre 200 tipi di marmi e pietre naturali

Il piano di sviluppo di Margraf vale in tutto sei milioni di euro e prevede cinque nuovi fabbricati per la logistica e nuove tecnologie produttive con avveniristici macchinari a controllo numerico. L’azienda ha siglato un accordo con Breton ed ha acquistato tre nuovi centri di lavoro. L’obiettivo è raggiungere livelli produttivi, di lavorazione e di finitura ai massimi livelli, con precisione di taglio, di scavo e di contornatura, un minimo intervento da parte dell’operatore e un software (Bretoncam) che genera facilmente i programmi di contornatura e i più complessi percorsi per la programmazione di pezzi artistici e sculture.