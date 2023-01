Vicenzaoro, al via l’edizione dei record con 1.300 espositori

«Italian Exhibition Group si è posta, con successo, l’obiettivo di essere il business partner globale di un mercato, quello dell’oro e del gioiello, tanto produttivo quanto veloce – dichiara Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg –. In accordo con le aziende abbiamo puntato su un processo di internazionalizzazione nel segmento luxury, mettendo a fattor comune, solo per citare l’esempio più noto, le nostre competenze con quelle di Informa Markets, Dubai Multi Commodities Centre e Dubai Gold and Jewellery Group nell’evento Jgt Dubai, già nel 2022 e poi nel prossimo febbraio. Operazione che ha rafforzato anche l’awareness di Vicenzaoro per un incoming di operatori su Vicenza ancora più sostanziale».

Marco Carniello, Global exhibition director Jewellery & fashion di Ieg, sottolinea: «Apriamo un’edizione da record. Oltre 1.300 brand espositori arrivano a Vicenzaoro da 36 Paesi per uno dei più importanti eventi di settore al mondo. Vetrina di business, luogo di networking globale e riferimento per l’intera filiera orafa, Vicenzaoro January porta in fiera i top brand della gioielleria di alta gamma con le novità di collezione, l’oreficeria con il meglio della produzione made in Italy dai principali distretti manifatturieri nazionali e le eccellenze internazionali».

Le novità del settore

Come cambia il gusto e l’aspettativa di chi acquista un gioiello? Le nuove tendenze sono racchiuse nelle creazioni della community Icon, che ospita i luxury brand del gioiello italiano e internazionale, insieme alla gioielleria contemporanea della community Look, e alle proposte originali di The Design Room con la presenza dei designer più ricercati.

I nomi sono quelli di Damiani, con le sue creazioni colorate, moderne e senza tempo, gioielli che celebrano l’incontro dell’oro bianco e del platino con i diamanti; Roberto Coin con le sue collezioni più iconiche e le novità della linea Love in Verona, una dedica d’amore alla città veneta; maison Crivelli che nelle collezioni di alta gioielleria mette i cromatismi dei diversi colori dell’oro; Fope, con la capsule collection Super Eka, caratterizzata da un’ampia fascia d’oro bianco e diamanti incastonati, la linea Bubble Rings di anelli leggeri e colorati tempestati di pietre preziose, e il design della collezione Luna con catene d’oro a maglia completamente flessibile grazie al sistema brevettato.

Ma a confermare il respiro internazionale di Vicenzaoro, c’è la presenza delle principali maison di alta gioielleria di tutto il mondo, con nuovi arrivi come la made in Germany Niessing e AWKN1 con le sue contaminazioni multietniche. Cresce anche l’offerta del gioiello contemporaneo di Look con new entries estere tra le quali Pd Paola, che dalla Spagna sceglie il salone italiano per presentare per la prima volta le sue creazioni essenziali e personalizzabili, la tedesca Coeur de Lion e la francese Aurélie Bidermann che affiancano presenze consolidate come Amen, Brosway, Bronzallure, Unoaerre e tanti altri ancora.