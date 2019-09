Vicepresidente esecutivo per il Green Deal - Frans Timmermans

Il laburista olandese Frans Timmermans (58 anni), attuale primo vicepresidente della Commissione europea e spitzenkandidat dei Socialisti nel voto di maggio, viene confermato come numero due nell'esecutivo Von der Leyen. A lui la responsabilità sulle attività per il Green Deal europeo e la politica di azione per il clima.