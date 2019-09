Vicepresidente esecutivo e Commissario per i servizi finanziari - Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis, già comissario per l'Euro negli anni di Juncker diventa Vicepresidente esecutivo con responsabilità su un’economia «al servizio delle persone» e sarà Commissario per i servizi finanziari . Dombrovskis, 48 anni, è già stato primo ministro della Lettonia tra 2011 e 2014 e ministro dell'Economia tra 2002 e 2004.È laureato in fisica e membro di Unità, un partito di ispirazione conservatrice del suo paese.