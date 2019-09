Vicepresidente per il Digitale e Commissaria concorrenze - Margrethe Vestager

Conferma e “promozione” per la danese Margrethe Vestager, già commissaria alla Concorrenza tra 2014 e 2019 nell'esecutivo Ue di Jean-Claude Juncker. Vestager, fra le figure di punta della famiglia dei liberali europei Renew Europe, mantiene il portafoglio alla Competizione e ottiene la vicepresidenza per il Digitale dopo cinque anni di indagini serrate contro monopoli e abusi di posizione dominante dei giganti tech statunitensi. In precedenza aveva ricoperto in patria la carica di ministro dell'Educazione e delle Finanze.