Vicina alla rampa di lancio la sportiva e-tron GT

Secondo rumors autorevoli, l'e-tron Gt potrebbe sfilare al prossimo salone di Los Angeles in programma a fine novembre, quindi esattamente a un anno di distanza dalla presentazione e nella stessa location dove è stata anticipata dall'omonima showcar. L'e-tron Gt che sarà commercializzata nel corso del 2020 dovrebbe mantenere lineamenti e powertrain della concept car. Quindi, parliamo di una filante coupé a quattro porte lunga quasi 5 metri con carrozzeria multimateriale, con componenti realizzate sia in alluminio sia in poliuretano misto a fibra di carbonio, spinta da un powertrain da 590 cv che, oltre a generare la trazione integrale, la proietta a una velocità autolimitata di 240 all'ora e le consente di tagliare il traguardo dei 100 orari in 3”5. Il sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 90 kWh che promette un'autonomia di oltre 400 chilometri e che può essere rigenerata con la ricarica a 800V all'80% in 20 minuti da una colonnina DC da 350 kW.