«Vicini alle Pmi per sostenere i bilanci»

Con oltre 60 mila micro e piccole imprese socie, 7 sedi e 150 collaboratori tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, 80 milioni di mezzi propri e un obiettivo di produzione per quest'anno di almeno 150 milioni, con uno stock che si posizionerà su di un valore superiore al mezzo miliardo tra garanzie, credito diretto e fidejussioni, Uni.Co. è il confidi più grande del Centro-Sud Italia, grazie a un processo di aggregazione iniziato nel luglio del 2018 e che nei prossimi mesi potrebbe interessare anche il Lazio. «Abbiamo sentito l’esigenza di fare squadra e unire le forze in territori molto simili - spiega Paolo Mariani, direttore generale della società dal 2019 dopo un passato in Intesa Sanpaolo - per dar vita a un attore dotato di strutture e mezzi patrimoniali importanti e comunque adeguati alle sfide che andavano colte su quei territori.

Un progetto che combatte la frammentazione…

Un progetto di condivisione, intorno al quale sono state coinvolte esperienze provenienti da regioni diverse, che hanno visto in questa opportunità uno strumento nuovo

e diverso attraverso il quale continuare la propria mission operativa. Una iniziativa che ha cercato nei limiti del possibile di salvaguardare la specificità e le caratteristiche dei territori nei quali le varie cooperative lavoravano.

Che significa in termini pratici per le aziende poter contare su Uni.Co.?

Poter contare su una struttura qualificata professionalmente e dotata patrimonialmente e, per un intermediario finanziario vigilato, proprio la dotazione patrimoniale non è un elemento indifferente: vuol dire sostanzialmente, consentire l’accesso alla garanzia consortile, al credito diretto e alle fideiussioni per un più alto numero di imprese, cosa che le singole cooperative da sole non avrebbero potuto realizzare. Vuol dire anche maggiore solidità e credibilità nei confronti del sistema bancario, sia locale che nazionale.