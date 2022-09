Victoria verso l'autonomia energetica per abbattere costi ed emissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'obiettivo è la carbon neutrality, ma anche la mitigazione dei prezzi dell'energia. E il primo step del piano riguarda Ceramica Santa Maria, con la ristrutturazione di uno dei due stabilimenti che hanno sede ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, rilevati un anno fa. La multinazionale inglese della ceramica Victoria PLC, oggi uno dei big del distretto delle piastrelle che ruota intorno a Sassuolo (la sede è a Castelvetro, sempre in provincia di Modena) ha stretto un'alleanza con il gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane, per tagliare il traguardo dell'autonomia energetica. Gli interventi, che saranno realizzati da Hera, riguarderanno progressivamente tutte e cinque le fabbriche italiane di Victoria PLC, che è quotata alla Borsa di Londra. Per la prima fase è stimato un investimento che oscilla tra gli otto e i dieci milioni di euro. Per la storica multinazionale – è stata fondata nel 1895 – è la strada per ottenere un drastico abbattimento dell'emissione di anidride carbonica ma anche per mettersi al riparo dalle forti fluttuazioni dei costi energetici, garantendosi stabilità negli anni a venire. Il gruppo Hera, oltre a realizzare operativamente il progetto, metterà a disposizione il meglio delle tecnologie innovative per la neutralità climatica. Nello specifico, il programma prevede l'installazione sui tetti delle fabbriche di impianti fotovoltaici, affiancati da campi fotovoltaici a terra per aumentare l'autoproduzione di energia elettrica verde, e la realizzazione di un impianto di cogenerazione, per la produzione di energia elettrica e termica, di circa 5 MW, capaci di garantire l'autonomia. Contemporaneamente saranno avviati i piani preliminari per predisporre l'infrastruttura tecnologica per l'idrogeno verde, con la costruzione di un primo elettrolizzatore da 2MW alimentato dall'impianto fotovoltaico. Con l'acquisizione nel 2021 di Ceramica Santa Maria - un paletto del programma di espansione in Italia - la multinazionale ha acquistato anche un'altra fabbrica adiacente, manufatto con il quale parte il piano. L'operatività, con l'inizio della produzione, è prevista a partire dal 2024. Anno in cui lo stabilimento sarà già alimentato da un mix di energia verde. Poi si passerà agli altri stabilimenti, collocati nel Modenese tra Castelvetro e Serramazzoni, sempre in stretto raccordo con il gruppo Hera. In Italia, con una capacità produttiva di 25 milioni di mq di ceramica all'anno, Victoria Plc conta circa 450 dipendenti, su un totale a livello globale di quasi 5 mila. La multinazionale in Europa è presente anche in Olanda, Belgio, Germania e Spagna. Oltreoceano in Nord America, nel Far East in Australia.