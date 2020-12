Victoria’s Secret rilancia su Milano: aperto il primo negozio anche con l’intimo Finora i negozi, presenti in Italia dal 2015 con il gruppo Percassi, avevano offerto solo cosmetica e accessori, non le collezioni che hanno reso celebre il marchio di L Brands di Giulia Crivelli

Il turn around di Victoria’s Secret è in corso e passa anche dal mercato italiano. O meglio: il quartier generale americano dell’azienda nei mesi scorsi ha deciso importanti cambiamenti nel management e nelle strategie, che hanno già dato i primi frutti. I risultati del primo trimestre (chiuso il 31 ottobre) sono stati superiori alle attese degli analisti: il fatturato di L Brands, la società alla quale fa capo Victoria’s Secret e che controlla inoltre la catena Bath & Body Works, presente anche in Italia, è cresciuto del 4% a 3,05 miliardi di dollari (circa 2,6 miliardi di euro), rispetto ai 2,67 miliardi dello stesso periodo (agosto-ottobre) del 2019 e l’utile per azione è balzato da 2 centesimi a 1,13 dollari.

Dalla fine di novembre Victoria’s Secret ha un nuovo ceo (Martin Waters) e da una settimana un nuovo direttore creativo, Raúl Martinez: a loro è affidato il rilancio del brand, che deve sicuramente adattarsi a un nuovo Zeitgeist. L’immagine di abbigliamento intimo ultrasexy sembra aver fatto il suo tempo e il 20 febbraio L Brands aveva addirittura stipulato un accordo con Sycamore Partners per la vendita di Victoria’s Secret per 525 milioni di dollari. L Brands avrebbe mantenuto il 45% delle quote azionarie, ma tre mesi dopo l’annuncio l’accordo con Sycamore fu cancellato.

Da qui la necessità di un autentico turn around e di una ripresa degli investimenti che, dicevamo, passa anche dall’Italia: si inaugura oggi in Galleria del Corso, a Milano, a metà strada (pedonale) tra piazza del Duomo e San Babila, il primo negozio full assortment a insegna Victoria’s Secret.

Duemila metri resi possibili dalla partnership – avviata nel 2015 – con la società Percassi, che in questi anni ha portato all’apertura di tredici store Beauty&Accessories, nei quali è disponibile un’ampia gamma di prodotti di bellezza e accessori moda e di lusso, che comprendono anche borse, piccola pelletteria e valigeria, ma non lingerie. Il megastore milanese offirà invece tutte le collezioni di abbigliamento intimo, quelle che hanno reso famoso il brand e le sfilate dei suoi “angeli” (al momento in stand by, se non proprio cancellate).

Percassi è franchising partner di Victoria’s Secret anche in Spagna, dove ha aperto tre negozi full assortment e cinque store Beauty and Accessories, e in Francia, dove la collaborazione ha portato all’apertura di quattro store full assortment.