Videndum crolla a Londra con scioperi degli attori di Hollywood

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 set - Videndum affonda alla Borsa di Londra a causa dell’impatto dello sciopero di sceneggiatori e attori di Hollywood sui suoi conti e sulle sue prospettive. Il titolo della società britannica che fornisce apparecchiature e software per l’industria cinematografica e video attorno alle 12 accusa una flessione superiore al 34% a 360,5 pence, dopo avere toccato il minimo record di 351 pence nelle prime battute della seduta. Da inizio anno la quotazione è ribassata del 66,5%. Videndum ha annunciato di avere chiuso il primo semestre con un calo dei ricavi del 24% su base storica a 170 milioni di sterline, una perdita operativa di 44,3 milioni contro un utile di 19,7 milioni lo scorso anno e una perdita pre-imposte di 50 milioni contro un utile di 16,4 milioni. Il risultato per azione è negativo per 100 pence contro un profitto di 28 pence nella prima metà del 2022.

Verso un secondo semestre «ancora più difficile»

“Come previsto, il primo semestre del 2023 è stato eccezionalmente difficile per Videndum. Le attuali avversità macro-economiche, associate allo sciopero degli sceneggiatori negli Usa ha avuto un pesante impatto sulla nostra performance finanziaria”, ha spiegato il ceo Stephen Bird”, aggiungendo che “il gruppo sta anche registrando un impatto dagli scioperi nel secondo semestre più significativo di quanto avevamo previsto in occasione del nostro aggiornamento a maggio. Questo è dovuto al prolungato sciopero degli sceneggiatori, all’impatto aggiuntivo dello sciopero degli attori e al fatto che c’e’ meno tempo per recuperare quest’anno. Oltre a questo, il contesto macro-economico resta complesso. Non vediamo una ripresa nei segmenti consumer (pari al 10% dei ricavi circa, ndr) o ICC (creatori di contenuti indipendenti, pari al 35% dei ricavi) e i rivenditori sono sempre più preoccupati per i tassi di interesse e il capitale circolante, per cui stiamo ancora assistendo a un certo destoccaggio. Questo si traduce in condizioni commerciali peggiori del previsto". Nonostante le “recenti incoraggianti notizie sugli scioperi, non è chiaro quando le produzioni riprenderanno. Pertanto, in considerazione dell’ampia gamma di potenziali sviluppi per l’esercizio, è difficile fornire una guidance finanziaria”, ha concluso il ceo. Quale conseguenza degli scioperi a Hollywood, il gruppo ha deciso di non versare alcun dividendo interinale. Quest'anno l’industria cinematografica statunitense ha sperimentato il primo duplice sciopero di sceneggiatori e attori in 63 anni, che ha causato il blocco delle produzioni del settore, costando miliardi di dollari all'economia in primis californiana. I membri della Writers' Guild of America hanno incrociato le braccia il 2 maggio (ma già in precedenza il settore era andato in pausa), dopo che le trattative avevano raggiunto un'impasse e sono stati poi raggiunti dai membri della Screen Actors Guild. Domenica, gli scrittori hanno raggiunto un accordo provvisorio per porre fine allo sciopero. Videndum progetta, produce e distribuisce, in particolare, supporti e stabilizzatori per telecamere, sistemi e monitor di trasmissione video, soluzioni di live streaming, accessori per smartphone, fotocamere robotizzate, suggeritori, illuminazione, soluzioni di trasporto, sfondi e apparecchiature per la riduzione del rumore.