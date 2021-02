Da Dior a Gucci, la moda diventa promotrice turistica dell’Italia nascosta

I protagonisti della campagna Gucci scattata a Canale Monterano (Roma)

Sempre seguendo la scia di un profumo del marchio fiorentino si può visitare La Scarzuola , set per lo spot girato la scorsa estate: si tratta di un progetto di architettura filosofica che sorge a Montegabbione, in provincia di Terni, costruito dal 1957 dall’architetto milanese Tomaso Buzzi a partire da un convento francescano del Duecento e concepita come un percorso interiore, sul modello della Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna.

La Scarzuola a Montegabbione, in provincia di Terni

La Scarzuola è il volto di un’Umbria decisamente diversa da quella mainstream delle città e dei borghi medievali, anche se le sue origini sono legate a San Francesco: il suo sito originario, infatti, sorse dove il santo di Assisi aveva costruito una capanna, dalla quale, si dice, era poi sgorgata una fontana. Oggi si può scoprire prendendo accordi con il suo custode Marco Solari, nipote di Buzzi, organizzatore di visite da lui stesso guidate. Per le prossime bisogna aspettare la primavera, come si legge nel sito.

Villa Valguarnera a Bagheria

Lo spot di Dolce&Gabbana a Bagheria

Nel 2016 non fu una sfilata di Dolce&Gabbana, ma sempre uno spot, o meglio un corto con la regia di Giuseppe Tornatore e le musiche di Ennio Morricone, a dischiudere le porte della magnifica Villa Valguarnera di Bagheria, una delle più importanti dimore nobiliari di Sicilia, a poca distanza da Palermo. Nella villa, costruita a partire dal 1712 con una pianta ispirata alla sagoma della Chiave della Conoscenza, si può soggiornare, dal momento che la proprietaria, la principessa Vittoria Alliata di Villafranca, ha messo a disposizione degli ospiti il piano nobile, con la sontuosa biblioteca di famiglia con migliaia di libri anche risalenti al Cinquecento e con una cucina ispirata al “Manuale di gastrosofia naturista” di Rudolph Steiner, che lo compose proprio lì nel 1911. A settembre la villa è stata scelta da Thom York, frontman dei Radiohead, per le sue nozze con l’attrice siciliana Roncione.

La sfilata Chanel nel castello di Chenonceau in Francia

E Chanel nel castello di Caterina de’Medici

Un po’ di Italia da scoprire c’è anche nel cinquecentesco Castello di Chenonceau , uno dei più belli della Loira francese, scelto a dicembre da Chanel come set per la sfilata della collezione 2020 Métiers d'Art, quella che nasce per esaltare la maestria degli artigiani della maison: le stanze sono disseminate di due C intrecciate, che ovviamente non sono il logo della maison di Rue Cambon ma le iniziali di Caterina de' Medici, regina di Francia, che amò, abbellì e visse nelle sue stanze. Il castello è però chiuso al pubblico fino a nuova disposizione.