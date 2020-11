Videogames: ecco come è Marvel Spider-Man: Miles Morales su Playstation 5 con il ray tracing Lo stupefacente Uomo Ragno è davvero supefacente nella next-gen? Scopritelo in questa recensione di Luca Tremolada

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Lo stupefacente Uomo Ragno è davvero supefacente nella next-gen? Scopritelo in questa recensione

2' di lettura

Spider-Man: Miles Morales arriva il 19 novembre e sarà il titolo di lancio di Ps5 più atteso. Nasce come l'espansione del best seller Marvel's Spider- Man ma nel corso delle sviluppo diventa a tutti gli effetti un titolo indipendente. Protagonista è l'adolescente Miles Morales, diciamo lo Spider-Man numero due che si affianca a Peter Parker. Si ritroverà da solo a difendere New York da una nuova terribile minaccia.

Quanto a gameplay è in tutto e per tutto Marvel's Spider-Man. New York è la stessa, i personaggi pure e anche la direzione artistica. Cambiano le tecnologie con cui viene animato e disegnato il gioco. L'effetto, lo diciamo subito, è davvero strabiliante.



Partiamo dal ray tracing.

Considerato il Santo Graal dall'industria del gaming è una tecnologia di rendering che genera una immagine simulando il comportamento fisico dei raggi luminosi. In pratica viene calcolato il percorso di ogni singolo raggio luminoso e delle sue interazioni per rendere ancora più fotorealistica la scena in un ambiente tridimensionale. In Spider-Man l'effetto è stupefacente, per citare uno slogan storica dell'arrampicamuri. Il fumo dai tombini, le luci delle insegne di Natale nelle pozzanghere, il riflesso del traffico d'auto nelle finestre dei grattacieli. Anche l'ombra dell'Uomo Ragno è ora realistica. Il gioco gira in 4K e 60fps ma solo nella modalità performance che consiglio vivamente.



Loading...

Marvel Spider-Man: Miles Morales Photogallery6 foto Visualizza

Cosa cambia con il controller DualSense

L'altra novità è legata la controller Dualsense che come abbiamo detto è il primo vero impatto con la next-gen secondo Playstation. Quando sparate le ragnatele sentirete percepirete nei grilletti il loro sibilo. Come anche i pugni, il colpo di ragnatela e il colpo ad esplosione Venom di Miles Morales sono accompagnati da vibrazioni e suoni. A proposito di audio, Playstation consiglia le proprie cuffie Pulse 3D create per supportare la tecnologia Tempest 3D AudioTech. Io ho cuffie compatibili ma la differenza si è sentita. Soprattutto passeggiando nelle strade di New York si sentono le voci dei passanti dietro di voi. Oppure sul tetto si ha la netta sensazione del traffico e delle auto che viene dal basso. Sui tempi di caricamento, abbiamo già detto nella review, sono praticamente assenti, almeno rispetto alla versione su Ps4.Se quindi volete un assaggio di nuova generazione questo Spider-Man è sicuramente un buon punto di partenza.

E’ Next-gen?

Il gioco, lo ribadiamo, è quello che qualcuno di voi avrà già conosciuto. Non aspettatevi rivoluzioni perché non ce ne sono. Miles Morale è un pretesto per vedere e sentire qualche cosa di nuovo. E qualche cosa di nuovo lo vedrete per davvero. Ultimo consiglio? Rigiocare le esclusive Playstation come Days Gone o Ghost of Tsushima. Saranno già ottimizzate al lancio.

Per approfondire Playstation 5 arriva in Italia il 19 novembre a 499 euro. È tempo di next-gen