Videogames, Take-Two si compra Zynga per 12,7 miliardi di dollari

Take-Two, la società di gaming che ha prodotto la serie Grand Theft Auto sta per acquistare Zynga, brand specializzato nei giochi online. Un’operazione da 12,7 miliardi di dollari che punta a creare un leader globale nell’intrattenimento interattivo. Le società statunitensi hanno concordato un accordo in contanti e azioni che valuta il capitale di Zynga a 9,86 dollari per azione, per un premio del 64% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.

Il deal che la porta a Zynga, game house produttrice FarmVille, imporrà Take-Two «come uno dei più grandi editori di giochi mobili, il segmento in più rapida crescita dell’industria dell’intrattenimento interattivo», ha detto la società in un comunicato.«Siamo entusiasti di annunciare la nostra operazione con Zynga che diversifica significativamente il nostro business e stabilisce la nostra posizione di leadership nel mobile», ha detto l’amministratore delegato di Take-Two Strauss Zelnick.

