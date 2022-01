Videogiochi, avatar e Nft: gli studi legali cavalcano l’onda digitale del 2022

Vaccini e cure per il Covid-19 non saranno più le uniche sfide del 2022. Mancano pochi giorni all’avvio del portale unico europeo per i trial clinici: dal 31 gennaio, infatti, in base al regolamento Ue 536/2014 tutti i dati sulle sperimentazioni in corso dovranno convergere in questo database, accessibile a tutti e in particolare agli enti autorizzatori. Lato legale, ci sarà da assistere le aziende del Life science in particolare nella conformità alle norme privacy dei dati - tutti sensibili - conferiti al portale e nella cybersecurity. Attese linee guida Ue ad hoc per il trattamento dei dati a scopi scientifici. Il 2022 consoliderà l’uso delle tecnologie avviato sotto pandemia: dai videoconsulti al monitoraggio digitale da remoto. Prevista anche la revisione delle principali direttive sui farmaci, con significativi riflessi normativi sul ciclo di vita delle medicine.

Il trend emergente. Sempre più dispositivi di controllo medico da indossare. Da tutelare la privacy dell’utilizzatore

5

Finanza e assicurazioni

Rush per rinegoziare i contratti in outsourcing

Nella prima parte dell’anno si dovrà completare il lavoro di rinegoziazione dei contratti di outsourcing (in particolare per le piattaforme tecnologiche) da rendere conformi alle linee guida dell’autorità bancaria europea in vigore dal 31 dicembre scorso (un anno in più per le assicurazioni) . Acceleratore al massimo sull’intelligenza artificiale e machine learning per potenziare la relazione da remoto con il cliente (firme elettroniche, profilazione e identificazione da remoto). «Sarà compito degli enti regolatori poi indicare anche a noi legali fino a che punto può spingersi l’automazione in questi campi», commenta Dragotti. Entrerà in vigore a breve il “Digital Operational Resilience Act” che porrà a carico delle banche e delle istituzioni finanziarie notevoli obblighi in materia di cybersecurity. Lato tax, da sciogliere i dubbi sulla tassazione delle criptovalute.

Il trend emergente. L’Internet of things farà da modello per valutare e gestire i rischi assicurativi