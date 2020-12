Videogiochi, Cyberpunk rimosso dallo store di Playstation, rimborsi assicurati A una settimana dal debutto Sony rimuove il gioco e rimborsa per i numerosissimi difetti della versione console. Il titolo della società polacca dal lancio ha già perso circa il 30% di L.Tre.

1' di lettura

È la prima volta che accade per un videogioco così atteso e così ambizioso.Sony Interactive Entertainment ha annunciato nella notte sul suo blog che coloro che hanno acquistato Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store riceveranno un rimborso completo, inoltre il gioco verrà rimosso e non sarà più disponibile sullo store fino a nuovo ordine.

I numerosi bug sulle versione console hanno minato l’esperienza del gioco su console, in particolare nelle versioni “lisce” di Playstation 4 e Xbox One, quella diciamo della prima generazione. Tre giorni fa la società polacca CD Projekt RED si era pubblicamente scusata promettendo delle sostanziose patch (una a gennaio e un'altra a febbraio) che risolveranno la maggior parte dei problemi riscontrati dagli utenti. Ma evidentemente non è bastato. D

Cosa succede ora.

Cyberpunk 2077 quindi non è più presente sullo store, ma per chi avesse già comprato il titolo (e non fosse intenzionato al rimborso) potrà tranquillamente continuare a giocarci. Chi invece volesse essere rimborsato qui trova la pagine di Sony dove fare domanda. In borsa il titolo dal massimo raggiunto nei giorni prima del lancio ha perso giovedì circa il 30 per cento.