Videogiochi di guerra, Slitherine batte il virus: a marzo +280% di ricavi

L’uso di prodotti commerciali per scopi professionali oggi «genera il 30% del fatturato» della società. L’aviazione tedesca, per esempio, sfrutta il software a scopo didattico e l’anno prossimo installerà Command MO su tutti i computer delle scuole ufficiali. Tra i clienti Slitherine anche aziende come Boeing e Bae Systems, società aerospaziale del Regno Unito. Contatti anche con l’italiana Leonardo: «Oggi sono nostri clienti indiretti, ma speriamo presto di poter avviare collaborazioni più strette», spiega Minoli.

Il team aziendale di intelligenza artificiale ha il compito di istruire il simulatore, per fare in modo che sia in grado di reagire alle azioni degli utenti. I programmatori sfruttano avanzate tecniche di machine learning. «Facciamo giocare le macchine tra loro - dice Minoli -. Il software gioca contro se stesso per imparare a mettere in atto le migliori strategie: ricorda il film Wargames?». Celebre pellicola del 1983, superata dalla realtà. Oggi i giochi di guerra non sono più un film, ma un business che nel 2020, l’anno del coronavirus, frutterà alla Slitherine 100 milioni di dollari.