Videogiochi, la Milan Games Week raddoppiata in cinque anni

Inizia il 24 novembre la Milan Games Week, la grande kermesse dedicata a videogame, esport, comics, libri, cosplayer, film fino al 26 novembre a Fieramilano a Rho. Un lungo week end che in questa edizione si sviluppa nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 e presso l’Auditorium del quartiere fieristico raddoppiando le dimensioni rispetto 5 anni fa.

Le novità tra i videogiochi

Saranno presenti i produttori di consolle e i più importanti publisher di videogiochi che offriranno la possibilità di provare le novità dell’anno. Dai single ai multiplayer, passando per i platform, le avventure, i giochi di ruolo e i racing game, c’è tutto il meglio del panorama videoludico. Tra i titoli più attesi Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown e Simon The Sorcerer: Origins.

Un punto nevralgico è l’area Esportshow che ospita tornei tra i migliori gamer e team che si affrontano con i titolo più hot del momento in partite online giocatore contro giocatore. Il 24 novembre sul central stage si svolgono le premiazioni degli Italian Esports Awards, ovvero i campionati nazionali dell’esport italiano. Per gli appassionati di cinema ecco la prima edizione del Fantasticon Film Fest, con un palinsesto definito dal cinema horror, fantastico e anime. Tra i grandi ospiti presenti, i Manetti Bros. con l’anteprima di Diabolik Chi Sei?, e Dario Argento che riceverà il Legend Award alla carriera da Ilaria Pastorelli. Il regista di origini italiane Andrea Niada è presente alla proiezione del 24 novembre con l’anteprima assoluta del suo nuovo film horror Home Education - Le regole del male.

Grandi nomi della game industry

Alla tre giorni gli appassionati hanno la possibilità di incontrare star dei videogame come Patrice Desilets, fondatore di Panache Digital Games e direttore creativo del primo Assassin’s Creed, e Sebastian Kalemba, Animation Director di Cyberpunk 2077 e game director della nuova saga di The Witcher.

l padiglione 13 ospita i principali editori di videogame e nell’area di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, main partner della manifestazione, è possibile provare numerosi videogiochi del passato e del presente e ci saranno anche i produttori indipendenti italiani, protagonisti di una realtà in grande crescita negli ultimi anni a cui è dedicata l’area Indie Dungeon, dove si possono provare i giochi vincitori del bando indetto dall’associazione di categoria Iidea, e lo spazio dedicato ai cinque finalisti di Red Bull Indie Forge, il progetto pensato per mettere le ali agli sviluppatori indie nazionali.