Vie di «non-uscita» Dopo il romanzo fantascientifico-cavalleresco, lo scrittore si cimenta in un giallo, dissezionandolo a colpi d'ironia e rendendolo poetica metafora di un'epoca complottista

di Lara Ricci

5' di lettura

Andrea Pacini, 22 anni, una mattina si sveglia e non si sente più lui. Così inizia La madre assassina, il nuovo libro di Ermanno Cavazzoni. Dopo essersi cimentato in un maestoso romanzo fantascientifico-cavalleresco tragicomico, La Galassia dei dementi, lo scrittore romagnolo continua la sua allegra marcia dissacrante attraverso i generi letterari, mettendo questa volta a soqquadro il giallo.

Che un uomo si svegli e non sia più sé stesso non è certo un’affermazione da fare alla leggera. E in più, cosa significa esattamente? Così, sornione, l’autore si diverte a scombinare corrivi sintagmi, cominciando a prendere molto sul serio, e dunque a rendere paradossali, luoghi comuni e scorciatoie tipici di certa narrazione.

Cosa sarà mai capitato al povero fioeu? Preannunciato un non meglio specificato delitto efferato, realmente avvenuto alla periferia di Milano nel 2010 e passato sotto silenzio, Cavazzoni dà la parola al protagonista, che però per tutto il romanzo racconta di sé in terza persona, ammantando così di un’aura di oggettività ogni idea che gli balugina in testa e generando uno scollamento dalla realtà che rimescola le già torbide acque. L’indagine - la sua, per capire che diavolo gli sia successo - si avvita su ipotesi sempre più improbabili e pirotecniche, ma per lui assolutamente coerenti.

Dubbi non ne ha: non è più sé stesso. No, non s’è trasformato in un insetto. Niente zampette, nessuna vistosa metamorfosi. «Si è rigirato, prima con una parte poi con l’altra della struttura corporea e ha constatato di essere un congegno artificiale, un meccanismo dotato di movimento e pensante. Una macchina. Una semplice macchina. Non se n’era accorto prima. Qualcuno doveva averlo a sua insaputa sostituito».

Del suo vero lui che ne è stato? Lo tengono in una teca? Un atroce sospetto inizia a farsi strada: lo devono avere ucciso. C’è il morto dunque. Ma il morto è quello che indaga. E se c’è il morto ma non il corpo, o meglio il corpo pare vivo e vegeto, che si fa? Come denunciare la propria sparizione?